-3 PARTİ MECLİSE GİRİYOR ANKARA (A. A) - 12.06.2011 - Milletvekili genel seçiminde, açılan sandıkların yüzde 10'una göre, barajı aşarak 3 parti Meclise giriyor. Toplam 199 bin 357 sandıktan 20 bin 74'ü açıldı. Kullanılan 3 milyon 553 bin 130 oydan, 3 milyon 461 bin 983'ü geçerli sayıldı. Buna göre AK Parti yüzde 51.7 ile 322, CHP yüzde 20.7 ile 140, MHP yüzde 12.5 ile 63 milletvekili çıkarıyor. Yüzde 10.5'lik oy oranına ulaşan bağımsızlar da 25 milletvekili ile Meclise giriyor. Bağımsız milletvekillerinin büyük bölümünün BDP destekli olduğu gözönünde bulundurulduğunda, bu sonuçlara göre TBMM; AK Parti, CHP, MHP ve BDP'den oluşan 4 partili bir yapıya sahip olacak. Yüzde 10 verilerine göre, barajı aşamayan partilerden Saadet Partisi yüzde 1.1 alırken, diğer partiler yüzde 1'in altında kalıyor. Oy sayımı devam ediyor.