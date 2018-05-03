3 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 3 otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan bir araç, korkulukları yıkarak demiryoluna girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kartepe istikametine giden Hüseyin Yıldırım Sevim idaresindeki 34 VG 1601 plakalı otomobil ile arkadan gelmekte olan Kaan Oler idaresindeki 34 PF 8094 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında bulunan otoparktan çıkan Mehmet Nuri Sancak idaresindeki 34 EN 5888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hüseyin Yıldırım Sevim idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak korkuluklara çarpıp demiryoluna girdi. Kazada Mehmet Nuri Sancak yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sancak tedavi altına alındı.

Polis, Hüseyin Yıldırım Sevim ve Kaan Oler\'in ifadelerini alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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