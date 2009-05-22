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Yaşam

3 öğretmen birden dövmüş

Batman'da bir lise öğrencisinin, 2'si okul idarecisi 3 öğretmen tarafından dövüldüğü iddia edildi.

22 Mayıs 2009 03:00

Batman'da bir lise öğrencisinin, 2'si okul idarecisi 3 öğretmen tarafından dövüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi V.D (16), ağabeyi A.D ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, okul müdürü H.S ile müdür yardımcısı ve bir öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. V.D, hastaneden 3 günlük rapor aldığını belirtti.

Sınıfta arkadaşlarının gözü önünde dövüldüğünü ileri süren 9. sınıf öğrencisi V.D, şunları söyledi:

“Biyoloji öğretmeni sınav yapacaktı. Sınav kağıdımı önüme koydum o esnada öğretmen yanıma gelerek başka sıraya geçmemi istedi. Gitmek istemeyince zorla sınav kağıdımı alarak beni sınıftan çıkardı. Sınav bitimi beni başka bir sınıfa götürdü ve öğrencilerin gözü önünde tekme tokat dövdü.”

Bu olayın ardından bu kez okul müdürü H.S, müdür yardımcısı ve biyoloji öğretmeni tarafından okul bahçesinde dövüldüğünü iddia eden V.D, “Son ders ben okul bahçesindeydim. Bu kez okul müdürü H.S, müdür yardımcısı ve biyoloji öğretmeni bana küfür edip 3'ü birden beni dövdü” dedi.
Olayın ardından ağabeyi A.D'nin kendisini hastaneye götürdüğünü kaydeden V.D, burada kendisine 3 günlük rapor verildiğini söyledi.

2 müfettiş görevlendirildi

Batman Milli Eğitim Müdürü Şerif Akboğa, olayın kendisine intikal ettiğini söyledi.
Konuyu detaylı bir şekilde araştırdıklarını belirten Akboğa, “Olaydan üzüntü duydum. Bu tür olayların yaşanması gerçekten hoş bir şey değil. Okul yöneticileri gerçekten öğrenciye haksız bir şekilde fiziki bir saldırı yapmışsa gereği neyse yapılacaktır. Konuyu araştırması için 2 müfettiş görevlendirdik” dedi.

Müdür H. S’nin aracı taşlandı

Bu arada öğrencisini dövdüğü iddia edilen okul müdürü H.S'nin aracı okul çıkışında henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce taşlandı. Taşlı saldırıda aracın camları kırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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