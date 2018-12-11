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3 öğretim üyesi ve 1 eski öğretim elamanı FETÖ'den gözaltında

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Ünivetsitesi'nde (NEVÜ) görevli 3 öğretim üyesi ile üniversiteden daha önce ihraç edilen öğretim elemanı, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı

11 Aralık 2018 19:31

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Ünivetsitesi\'nde (NEVÜ) görevli 3 öğretim üyesi ile üniversiteden daha önce ihraç edilen öğretim elemanı, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla polisin yaptığı operasyonda, daha önce ihraç edilen öğretim üyesi T.Y. ile birlikte, üniversitede halen görevde olan öğretim elemanları M.Z.K, M.Ç. ve S.G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları devam eden ve haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan soruşturma başlatılan zanlılar, önümüzdeki günlerde  nöbetçi mahkemeye çıkarılacak.

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