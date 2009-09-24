393 öğrenci ortada kaldı

‘Sur-u Sultani’ içinde yer aldığı için boşaltılması kararı alınan Topkapı Sarayı bahçesindeki İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Küçükçekmece’deki bir okula yönlendirince veliler isyan etti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Sur-u Sultani” içinde yer aldığı için boşaltılması yönünde karar alınan Topkapı Sarayı bahçesindeki İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ortada kaldı. Okulların açılmasına 10 gün kala 393 öğrenciyi Küçükçekmece’deki Oktay Duran Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne yönlendiren İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, velileri isyan ettirdi. Veliler, yürütmeyi durdurma talebiyle Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Topkapı Sarayı’nı çevreleyen surlar olarak bilinen Sur-u Sultani yarımadasında yer alan Zührevi Hastalıklar Hastanesi, askeri binalar, Tarih Vakfı gibi pek çok kurumun binalarını taşımalarını talep etmiş, bu çerçevede sarayın bahçesinde yer alan İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi binasının da boşaltılması yönünde karar alınmıştı.



‘Uygun yere taşınması...’



Konuyla ilgili olarak 18 Haziran’da Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne gönderilen, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu imzalı yazıda şöyle denildi:

“Tarihi sit alanı olan Topkapı Sarayı içerisinde askeri bölgede olduğu, okula giriş-çıkış ile ulaşımda büyük güçlükler yaşandığı, ayrıca okulun bulunduğu bölgenin yerleşim alanı olmayıp tarihi ve turistik önem taşıdığı, bu nedenle okulda öğrenci mağduriyeti oluşmaması ve araç-gereçlerin korunması bakımından ilde uygun bir yere taşınmasının, bu mümkün olmadığı takdirde öğrencilerin tamamı mezun oluncaya kadar yeni bir okul binası yapılarak yeni binaya taşınması uygun olacaktır.”



Bakanlığın yazısının üzerinden bir yaz geçmesinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin dağıtımını okulların açılmasına 10 gün kala yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kararına göre, okulun matbaa ve teknik lisesinde eğitim gören 307 öğrencisi ile yeni kaydı alınan 12 öğrencisi, Küçükçekmece’deki Dr. Oktay Duran Matbaa Anadolu Meslek Lisesi ve Matbaa Meslek Lisesi’ne gönderildi. 49’u Anadolu Grafik kısmında, 37’si bilişim teknolojileri alanında okuyan toplam 86 öğrenci de emir gereği Sultanahmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne yönlendirildi. Okulların açılmasına kısa bir süre kala alınan bu karar velileri isyan ettirdi. Okul Aile Birliği, yürütmeyi durdurma talebiyle Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Okul Aile Birliği’nin avukatı Abdurrahman Tanrıverdi, yürütmeyi durdurma istemiyle Bölge İdare Mahkemesi’ne verdiği dilekçede şöyle dedi:



‘Öğrencilerin performansı düşer’



“İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ümraniye, Beykoz, Çamlıca, Kağıthane, Paşabahçe, Küçükyalı, Beşiktaş v.s. ilçelerinden gelen öğrencileri alan bir okul olup, öğrenciler Küçükçekmece’deki okula ise birkaç vasıta değiştirerek gitmek durumunda kalacaklardır. Kış mevsiminde uzaktaki okulların belki de okuma hakkından vazgeçme düşüncesini doğurabileceği, öğrencinin gerçek bir sporcu performansı harcayarak ulaşabildiği okulunda, okumak ve anlamak için gerekli olan enerjisinin çoğunu harcamış olacağı, ÖSS sınavlarında performansların düşeceği, taşınma ve dağıtma kararının çok zamansız olduğu v.s. gibi ihtimaller göz önüne alınmalıdır.”



‘Yeni okul yapılacak dendi’



Okul Aile Birliği Başkanı Oya Kanlıca ise şunları söyledi:



“Bize Zeytinburnu’nda Meslek Lisesi’nin arkasındaki boş arsada bir okul yapılacağı ve bu yapılmadan okulumuzun taşınmayacağının sözü verilmişti. Ancak okulların açılmasına kısa süre kala bizi Küçükçekmece’deki okula gönderme kararı aldılar. Pek çok velinin de haberi yok. Öğrenciler perişan oldu.”



İlk matbaa okulu



1946-47 öğretim yılında Ankara 1. Sanat Enstitüsü içinde bir bölüm olarak açıldı. 1954’te de üç yıllık okul haline dönüştürüldü. 1961’de Matbaacılık Okulu olarak İstanbul Gülhane Meydanı’ndaki yeni binasına taşındı.



1967’de Matbaa Sanat Enstitüsü ismini aldı. 1974’te adı Matbaa Meslek Lisesi oldu. 2004-2005 öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsüne alındı. 2006-2007 öğretim yılında Eminönü Matbaacılık Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Meslek Lisesi adını aldı. 2008-2009’da adı yasa ile İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi oldu.

