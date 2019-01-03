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Spor

3 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

- Süper Lig'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak'ta (yarın) başlayacak

03 Ocak 2019 12:34

- Süper Lig\'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak\'ta (yarın) başlayacak.

BEŞİKTAŞ
14.00 Siyah beyazlı ekip ikinci devre hazırlıkları için özel uçakla Antalya\'ya gidecek.
15.00 Takımın kentte karşılanışı.

FENERBAHÇE
11.00 Fenerbahçe\'de kadro dışı olan Volkan Demirel, basın toplantısı düzenleyecek. **CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ**
15.00 Sarı lacivertliler devre arası hazırlık kampı için Antalya\'ya hareket edecek.
16.00 Takımın kentte karşılanışı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00-18.00 İstanbul ekibi çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılarda ikinci yarı hazırlıkları kendi tesislerinde sürecek.

KASIMPAŞA
- Lacivert-beyazlılar, ikinci devre hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.

TRABZONSPOR
18:00 Bordo-mavililer, Antalya kampındaki ilk idmanını yapacak.

BB ERZURUMSPOR
- İkinci yarı hazırlıkları Belek\'te sürüyor.

SİVASSPOR
17:00 Demir Grup Sivasspor ikinci devre hazırlıkları kapsamında ilk idmanına çıkacak.

ATİKER KONYASPOR
18:00 Konyaspor Antalya kampındaki ilk idmanını gerçekleştirecek.

BURSASPOR
10:00 Devre arası çalışmaları için Antalya Belek\'te kamp yapan Yeşil-beyazlılar, çalışmalarına devam edecek.

MHK KIŞ SEMİNERİ
Süper Lig Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, A Klasman Hakemleri, A Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri\'nin katılacağı Kış Semineri için camia bugün Belek\'te toplanıyor. .
Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen seminer yarın koşular ve testlerle beşlayacak. 11 Ocak\'ta sona erecek seminerde FIFA kokart töreni 7 Ocak\'ta yapılacak. 11 Ocak\'a kadar sürecek seminere talya MHK Başkanı ve UEFA Eğitimcisi Nicola Rizolli, UEFA Hakem Eğitimcisi Danimarkalı Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Portekizli Bertino Miranda katılacak.

BASKETBOL
- Euroleague
20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih
- Kadınlar EuroCup
16.00 PBK MBA Moskva - Botaş
19.00 Beşiktaş - OGM Orman Gençlik
22.00 Gernika KESB - Galatasaray

AVRUPA\'DAN FUTBOL
23.00 Manchester City - Liverpool

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