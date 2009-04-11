3. Nokia Nseries Kısa Film Yarışması sonuçlandı

10 Ekim 2008’den bu yana devam eden 3. Nokia Nseries Kısa Film Yarışması’nda mutlu sona ulaşıldı. 300’den fazla başvurunun yapıldığı yarışmanın galibi, 8 Nisan Çarşamba akşamı 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında yapılan bir törenle açıklandı. Yarışmayı, “Mobilize” adlı filmleriyle Sertaç Yüksel kazandı.



Gelişmiş multimedya özellikleriyle mobil dünyada bir çığır açan Nokia Nseries’in, İstanbul Kültür Sanat Vakfı işbirliğiyle düzenlediği 3. Nokia Nseries Kısa Film Yarışması’nın galibi belli oldu. İki aşamalı olarak kurgulanan yarışmayı, Nokia N96 ile çektiği “Mobilize” adlı filmiyle Sertaç Yüksel kazandı. 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında 8 Nisan Çarşamba akşamı Pera Müzesi Salonu’nda yapılan ödül töreninde yarışmada ilk üç sırayı alan kısa filmlerin yanı sıra, ilk altı içindeki diğer yarışmacıların filmleri gösterildi. İlk üçe giren filmler, 19 Nisan’a kadar sürecek İstanbul Film Festivali programındaki Türk filmlerinden önce sinemaseverlere sunulacak.



Taylan kardeşler jüri başkanı



300’den fazla başvurunun yapıldığı 3. Nokia Nseries Kısa Film Yarışması’nda finale kalan altı yarışmacıya birer adet Nokia N96 multimedya bilgisayarı hediye edildi ve her yarışmacı bu telefonlarla birer kısa film daha çekti. Sinema ve televizyondan tanıdığımız yönetmen kardeşler Yağmur ve Durul Taylan başkanlığındaki jüri bu altı film arasından ilk üçü belirledi. Yarışmanın diğer jüri üyeleri ise sinema eleştirmeni Kutlukhan Kutlu, Nokia Türkiye Perakende Satış Müdürü Sertaç Şener ve İstanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan.



Yarışmada birinciliği, “Mobilize” adlı kısa filmiyle Sertaç Yüksel kazandı. İkinciliği “Oyun” ile Murat İncedemir, üçüncülüğü ise “Şoför Parçası” ile Eray Mert kazandı. Yarışmada birinci olan Sertaç Yüksel 7 bin TL kazanırken, ikinci olan Murat İncedemir 5 bin TL, üçüncü olan Eray Mert ise 3 bin TL ile ödüllendirildi.



Gecede, Uluslararası İstanbul Film Festivali Tema Sponsoru Nokia adına bir konuşma yapan Nokia Türkiye Pazarlama Müdürü Çiçek Uyansoy İcan İKSV işbirliğiyle düzenledikleri 3. Nokia Nseries Kısa Film Yarışması’na büyük ilgi olduğunu, jüri üyelerinin birbirinden güzel filmler arasında seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi. İcan, ülkemizde kısa film çalışmalarının gittikçe artan başarısının sevindirici olduğunu ve Nokia olarak bu sanatın gelişmesine destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



Nokia Nseries, Uluslararası İstanbul Film Festivali’ndeki tema sponsorluğunun yanı sıra her yıl İKSV tarafından ekim ayında düzenlenen ve sinemaseverlerden büyük ilgi gören Filmekimi’nin de sponsorluğunu üstleniyor.

