3 nikâhsız eşi 5 çocuğu var!

Diyarbakır'da dünyaya gelen İzzet Yıldızhan, bir kebapçıda çırak olarak çalışırken müzik dünyasına atıldı.



Türkücü kariyer basamaklarını tırmanırken, magazin basınından uzak durmaya çalıştı. Özel yaşantısıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Yıldızhan'ın bir çocuk babası olduğu biliniyordu. Ancak Haber Türk'ün haberine göre, türkücünün tam 5 çocuğu ve 3 eşi olduğunu ortaya çıktı. Üstelik Yıldızhan'ın çocuklarının anneleriyle resmi nikâhı yok.



3 kadınla aynı anda beraber oldu



Konunun diğer bir ilginç yanı ise, İzzet Yıldızhan'ın 3 çocuğunun da 4 yaşında olması. Bu gerçek, türkücünün üç kadınla aynı zamanda birlikte olduğunu gösteriyor. İzzet Yıldızhan, 4 yaşında olan 3 çocuğunu 2009 yılının şubat ayında nüfus müdürlüğünde kaydettirdi. 2005'te dünyaya gelen çocuklarından Sevgi 21 Mayıs, Suriye 26 Nisan, Efe ise 26 Ekim doğumlu.



7 yaşındaki Ali, 10 yaşındaki Mustafa ve 4 yaşındaki Efe'nin annesinin adı Nilüfer Y. (38), 4 yaşındaki Sevgi'nin annesinin adı Gizemİ. (26), 4 yaşındaki Suriye'nin annesinin adı ise Ajda Ballıkaya (29).



Kebap ustası nasıl şöhret oldu?



10 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan İzzet Yıldızhan, küçük yaşta kebapçı dükkânında çalıştı. Eğitimini dışarıdan okuyarak tamamlayan Yıldızhan, Ankara'ya yerleşti. Müzik dersleri almaya ve sahneye çıkmaya başlayan türkücüye ilk albüm teklifi Selami Şahin'den geldi. Üçüncü albümünde yer alan 'Birisi' isimli şarkıyla şöhreti yakalayan Yıldızhan, aynı isimli diziyle şöhretini katladı.



Üç çocuk soyadını aldı



Ali, Mustafa ve Efe'nin annesi Nilüfer Y. 2003 yılında mahkeme kararıyla çocuklarına babasının soyadını aldı.



Bir eşi klipte oynadı



İzzet Yıldızhan, 2003 yılında Suriye'nin annesi Ajda Ballıkaya 'Var mıydı'aldı şarkısının klibinde oynattı.

