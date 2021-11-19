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3 milyonluk vurgun: Çalıştığı döviz bürosunu soydu!

Yetkililer, şüpheliyi görenlerin ihbarda bulunmalarını istedi

19 Kasım 2021 10:53

İstanbul Taksim'de bir döviz bürosunda 3 aydır çalışan 40 yaşındaki Serkan O., sabaha karşı geldiği işyerinde kasayı açarak yaklaşık 3 milyon lira değerinde dövizi çalarak kayıplara karıştı. Polis şüpheliye ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Taksim'de bir döviz bürosu yetkilileri 11 Kasım 2021 tarihinde polise başvurarak işyerlerinin soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık anının saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Soruşturma sonucunda işyerini soyan şüphelinin 3 aydır döviz bürosunda çalışan Serkan O. olduğu görüldü.

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