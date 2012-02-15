3 milyondan fazla kişi Ayasofya'yı ziyaret etti

T24 - Geçtiğimiz yıl en çok edilen müze Ayasofya olurken, elde edilen gelir de son 10 yılda 9.7 kat artarak 254 milyon liraya ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini 2011'de ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 28.5 milyon oldu.

Geçen yıl en çok ziyaret edilen müze Ayasofya olurken, ören yerleri arasında İzmir Efes birinci sırada yer aldı. Müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir de son 10 yılda 9.7 kat artarak 254 milyon liraya ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'de kültür turizmi algısının yerleşmeye başlaması, müze ve ören yeri ziyaretçi grafiğine de yansıdı.

Verilere göre, 2002'de yaklaşık 7.5 milyon olan ziyaretçi sayısı 2011'de 3.8 kat artarak 28 milyon 462 bin 893 oldu. Müze ve ören yeri ziyaretinde 2010 ile 2011 karşılaştırıldığında yüzde 10'luk artış yaşandı.

Ayasofya, ziyaretçilerin gözdesi

2011'de en çok ziyaretçi İstanbul Ayasofya Müzesi'ne geldi. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi, Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Ayasofya Müzesi'ni 3 milyon 24 bin 152 ziyaretçi ile İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi izledi.

2011'de en çok ziyaret edilen müzeler ve ziyaretçi sayıları sırasıyla şöyle:

''Konya Mevlana Müzesi 1 milyon 735 bin 424, Antalya Noel Baba Müzesi 587 bin 692, İstanbul Kariye Müzesi 387 bin 481, İstanbul Arkeoloji Müzesi 382 bin 148, Nevşehir Hacıbektaş Müzesi 362 bin 307, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 317 bin 277, Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 292 bin 538, İzmir Efes Müzesi 291 bin 713.''