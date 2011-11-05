-3 milyona yakın hacı adayı Arafat'a çıkıyor MEKKE/ARAFAT (A.A) - 04.11.2011 - Dünyanın dört bir yanından 3 milyona yakın hacı adayı Arafat'a çıkmaya devam ederken, bu yıl Suudi Arabistan resmi yollardan gelen hacı adaylarının daha güvenli bir ortamda kutsal vazifelerini yapabilmeleri için olağanüstü önlemler uyguluyor. Suudi gazetelerine göre toplam 63 bin güvenlik görevlisi Mekke'de çalışırken, 3 bin 500 kişilik özel tim alarm durumunda. Ağır makineli silahlarla donatılan ekipler, adeta kuş uçurtmuyor. Ülkede 22 bin sivil güvenlik görevlisi olası kazalara karşı hazır beklerken, güvenliğin sağlanmasında 6 bin araçtan yararlanılıyor. 20 bin sağlık görevlisinin hizmet verdiği bu seneki hac döneminde,, ''Dini polis'' olarak bilinen 12 bin kadın ve erkek, dini görevleri anlatıyor. Arapnews gazetesinin resmi kaynaklara dayandırarak verdiği rakamlara göre, sadece havayolları ile 1.8, toplamda 3 milyona yakın hacı adayı Suudi Arabistan'a geldi. Vakfeye durmaya saatler kala hala Mekke'nin giriş çıkışlarında yoğunluk göze çarpıyor. Arafat, Mina ve Müzdelife'ye yaklaşık bir hafta öncesinden yerleşen milyonlarca Müslüman otobüsler, taksiler ile ve yaya olarak Mekke'den yola çıkıyor. Olağanüstü heyecanların yaşandığı kutsal topraklarda telbiye seslerinden durulmuyor. Özellikle Mina'da şeytan taşlama bölgesi Jamarat'ta olası kazaların önüne geçebilmek için güvenlik güçleri alarma geçirilmiş durumda. Hac dolayısıyla Hindistan'dan bin gönüllünün hacılara yardım etmek için ciddi bir organizasyon oluşturduğunu da yazan Arapnews, Mekke Belediyesinin de 16 bin temizlik görevlisini harekete geçirdiğini kaydediyor. -Tren büyük rahatlık sağlayacak- Bu arada, geçtiğimiz yıl hizmete başlayan ancak sadece yüzde 30 kapasite ile çalışan Mashair trenlerinin hac yükünü oldukça hafifletmesi bekleniyor. 200'e yakın sivil güvenlik görevlisi tren istasyonlarında görev yapıyor. Dünyanın en büyük tren projesi olarak bilinen Mashair treni Arafat, Mina, Müzdelife arasını sadece 12 dakikada katediyor. Her yıl milyonlarca hacının kurban kestirdiği Mekke'de en büyük görev İslam Kalkınma Bankasına düşüyor. İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Ahmad Mohammed Ali, yaptığı açıklamada, bir koyunu 430 riyala (115 dolar) kabul ettiklerini ve kurbanların çoğunluğunu Afrika'daki müslümanlara gönderdiklerini belirtti. Hacı adayları yarın sabah Arafat'ta vakfeye duracak ve haccın en önemli görevini yerine getirmiş olacak. İkindi saatlerinde ise Müzdelife'ye hareket edilecek, ardından gece yarısı Mina'ya geçilecek. Bayramın birinci günü şeytan taşlama ile birlikte ihramdan çıkılmaya başlanacak.