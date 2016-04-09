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3 milyona dayanan nüfusuyla Suriyeliler en çok Urfa ve İstanbul'da

31 Mart 2016 verilerine göre İstanbul'da 394 bin 556 Suriyeli yaşıyor.

09 Nisan 2016 12:26

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan mültecilerin sayısı 3 milyona dayandı. Kuzey Irak'taki Erbil kentinden yayın yapan Rudaw TV, Türkiye'deki Suriyelilerin illere göre dağılımını gösteren bir belge yayımlayarak 401 bin 68 kişi ile Suriyelilerin en çok Şanlıurfa'da yaşadığını tespit etti. İstanbul da Suriyelilerin Urfa'dan sonra en çok yaşadığı 2. şehir konumunda. 31 Mart 2016 verilerine göre İstanbul'da 394 bin 556 Suriyeli yaşıyor.

Suriyelilerin en çok olduğu kentler

1. Şanlıurfa: 401 bin 68 kişi
2. İstanbul: 394 bin 556 kişi
3. Hatay: 386 bin 77 kişi
4. Gaziantep: 325 bin 140 kişi
5. Adana: 150 bin 108 kişi

Suriyelilerin en az olduğu kentler

1. Bartın: 27 kişi
2. Bayburt: 30 kişi
3. Artvin: 38 kişi
4. Ardahan: 61 kişi
5. Sinop: 63 kişi

 

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