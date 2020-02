3 milyon turistin geldiği Edirne'de 'Beyaz Geceler' atağı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - YILIN ilk 10 ayında gelen turist sayısının 3 milyonu geçtiği Edirne\'ye, dövizde artan kur farkını avantaja çevirmek için Yunan ve Bulgarların akını sürerken, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) turistleri daha fazla kentte tutabilmek için yeni bir alışveriş projesi hazırladı. \'Beyaz geceler\' isimli projeye göre, yıl içerisinde birkaç kez, 3\'er gün saat 03.00\'e kadar dükkanlar açık kalacak.

Bulgaristan ve Yunanistan\'a sınır komşusu Edirne, kur farkını avantaja çevirmek isteyen yabancı turistlerin akınına uğruyor. Alışveriş merkezleri ve halk pazarları, özellikle hafta sonları Yunan ve Bulgar turistlerle dolarken, günlük alışverişlerin yanı sıra artık ziyaretler de konaklamalı hale geldi. Türkiye\'de en çok turist artışı Antalya ve İstanbul\'un ardından Edirne\'de yaşanırken, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, ilk 10 ayda kente gelen turist sayısının 3 milyonu aştığını söyledi. Yunanistan ve Bulgaristan\'daki milli bayramların Edirne\'de yoğunluğu artırdığına dikkat çeken Hacıoğlu, şunları söyledi:

\"Sınır kapılarımızdan giriş yapan gurbetçilerimizin kent merkezine girmesi için çalışmalar yaptık. Onları kent merkezini çekmeyi başardık. Yunanistan ve Bulgaristan\'daki milli bayramların bize yansıması çok güzel. Kısa süreli bayramlarda kur farkından dolayı otelleri rezerve ediyorlar ve bu anlamda müthiş bir yoğunluk yaşanıyor. Son 6 aydır hafta sonları otellerde yoğunluk oranı yüzde 100\'e ulaştı. Geçen yılla kıyasladığımızda ilk 10 ayda il genelinde turist sayısı 2 milyon 500 bin civarındaydı. Bu yıl bu rakamı geçerek 3 milyonun üzerine çıktık. Bunda gurbetçiler de var. İstanbul\'a yakın olması, sıcak havaların devam etmesi, Edirne\'nin güvenilir, güler yüzlü insanları, gastronomisi yerli ziyaretçi çekiyor. En önemlisi kur farkından dolayı 15 kilometre mesafede Bulgaristan ile 5 kilometre mesafedeki Yunanistan\'dan çok önemli oranda yoğunluk yaşıyoruz.\"

\'MİLLİ BAYRAMLAR, KENT ESNAFINA BAYRAM YAŞATIYOR\'

Yunanistan ve Bulgaristan\'daki milli bayram tatillerinin Edirne için de büyük önem taşıdığını belirten Hacıoğlu, \"Bulgaristan\'dan 1- 2 Kasım Halk Aydınları Günü olarak kutlanıyor. Bu bayram nedeniyle okullar tatil, öğretmenler de tatil. Otellerimiz sınır komşularındaki tatil günlerinde doluyor. Edirne\'nin yanı sıra Keşan, İpsala ilçeleri ile Trakya\'nın diğer illeri Tekirdağ ve Kırklareli\'ne de büyük katkısı oluyor. Yunan ve Bulgarların rahat etmesi için \'WhatsApp\' şikayet hattı Türkçe\'ydi şimdi Yunanca ve Bulgarca da olacak şekilde planlandı. Bugünden itibaren şikayetlerin yanı sıra önerileri de bu hat üzerinden alabileceğiz\" diye konuştu.

\'EDİRNE, BALKANLAR\'IN YÜKSELEN YILDIZI\'

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret edip, alışveriş yaptığı tarihi Alipaşa Çarşısı\'nın Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, artan ilgiye cevap verebilmek için esnafın da kendisini geliştirdiğini söyledi. Döviz kurunun yüksek seyretmesi nedeniyle ilginin devam ettiğini kaydeden Sanış, şunları kaydetti:

\"Edirne yaklaşık 35 yıldır komşularını alışveriş için ağırlıyordu. Son aylarda döviz kurlarının artışıyla birlikte Edirne, Balkanlar\'ın yükselen yıldızı oldu. Özellikle hafta sonları yoğun olarak Yunanistan ve Bulgaristan\'dan alışveriş yapmak için gelenler var. Şu an 12 Kasım\'a kadar oteller dolu. Esnafımız bu durum karşısında kendisini geliştirmek için eğitimler almaya, dil kurslarına gitmeye başladılar. Herkes nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. Buradaki amacımız alışveriş için gelen yabancı turistleri daha iyi anlaşabilmek, daha iyi yardımcı olmak. Edirne\'de bulamadık hiçbir şey yok, her şeyi alabiliyorlar. Bu ilgiden herkes memnun, paket turlar oluyor, hafta sonu özellikle trafik bile yoğunlaşıyor.\"

\'BEYAZ GECELER\' ALIŞVERİŞ FESTİVALİ

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt da döviz kurunun yüksek olması nedeniyle kente gelen yabancı turistlerin yeni yatırımları da sağladığını ve bazı iş insanlarının Edirne\'de otel açmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi. Edirne\'de \'Beyaz Geceler\' adı altında 3 günlük alışveriş festivali hazırladıklarını anlatan Zıpkınkurt, \"Edirne Ticaret Sanayi Odası olarak şehrimize gelen turistlere daha fazla nasıl tutabilir, onlar için neler yapabiliriz bunun çalışmasını yapıyoruz. En önemli çalışmamız sezon geçişlerinde \'Beyaz Geceler\' adı altında alışveriş festivali yapacağız. Şehrin bütün esnafı olarak senede 3 kez dükkanları geç saatlere kadar açık tutacağız. Turistlerin bugünlerde daha fazla şehirde zaman geçirmesini ve daha çok alışveriş yapmasını sağlamak istiyoruz. Şehirden belirli alışveriş alanları vardı, şimdi her türlü ürünü almaya başladılar. Bununla ilgili esnaflarımıza pratik Yunanca ve Bulgarca kurslar açıyoruz. Günlük ihtiyaçlara karşılık verebilecek şekilde konuşma dilini hızlıca öğreteceğiz. Edirne\'de Balkanlar\'dan gelen yabancı öğrencilerimiz var. Bunların iş yerlerinde part time olarak çalışabilmeleri için bir çalışma yürütüyoruz\" diye konuştu.

\'ŞEHRE 3 OTEL YATIRIMCISI GELİYOR\'

Edirne\'nin yabancı turist ilgisine yönelik turizm atağı başlattıklarını dile getiren ETSO Başkanı Zıpkınkurt, 3 iş insanının Edirne\'de otel yatırımı için kendileriyle irtibata geçtiğini belirterek, \"Otellerde doluluk oranlarımız yüksek. Bu anlamda bizle irtibata geçen 2- 3 otel yatırımcısı var. Bizi ziyaret eden iş adamları var. Edirne\'de ham Avrupa\'ya açılan yüzümüz hem de sağlık turizminde de etkili bir kent. Bu anlamda otel yatırımları da gelmeye başladı. Acil olarak otopark ve tuvalet gibi ihtiyaçları var. Yabancı turistleri taşıyan otobüslerin yolcu indirme ve bindirme noktalarında sıkıntılarımız var. Edirne Belediyesi ile bunları görüşüyoruz ve gidermek için çalışma yapıyoruz. Şu anda şehir Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, esnaf odasıyla birlikte topyekun bir turizm atağına kalkmış durumda\" dedi.



