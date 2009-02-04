3 milyon TL'ye otomobil! - FOTOGALERİ

Ultra-lüks otomobiller üreten Bentley'in 200 bin dolar değerindeki Continental GT modeli üzerinde değişiklikler yapılarak yürüyen bir servet haline getirilen bu otomobil, İtalyan oto-dizayn atölyesi Zagato imzası taşıyor.Dünya üzerinde sadece 9 örneği bulunacak otomobilin ilk kopyası İtalya'da bir borsacı tarafından 1.7 milyon dolara satışa çıkarıldı.Teknik detayları gizlenen Zagato GTZ, 2 renkli karoseri ve sıradışı tavan kısmı ile hemen dikkati çekiyor.Zagato GTZ'nin platformunu kullandığı Bentley Continental GT, 4.3 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşabilen, 600 beygir gücünde bir motora ve saatte 326 kilometre son hıza sahip.