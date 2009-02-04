T24 LogoT24 Logo
Yaşam

3 milyon TL'ye otomobil!

Bentley Continental GT'yi yürüyen bir servet haline getirilen bu otomobil, İtalyan oto-dizayn atölyesi Zagato imzası taşıyor.

04 Şubat 2009 02:00

Çoğumuzun bütçesinden bir otomobile ortalama 20-30 bin TL ayırdığını düşünürsek, Türkiye'ye girdiğinde eklenecek değerinin %35'ini aşan vergiler hariç, 3 milyon TL'ye bir otomobil satıldığını görmek herkesi hayrete düşecektir.

3 milyon TL'ye otomobil! - FOTOGALERİ

Ultra-lüks otomobiller üreten Bentley'in 200 bin dolar değerindeki Continental GT modeli üzerinde değişiklikler yapılarak yürüyen bir servet haline getirilen bu otomobil, İtalyan oto-dizayn atölyesi Zagato imzası taşıyor.

Dünya üzerinde sadece 9 örneği bulunacak otomobilin ilk kopyası İtalya'da bir borsacı tarafından 1.7 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Teknik detayları gizlenen Zagato GTZ, 2 renkli karoseri ve sıradışı tavan kısmı ile hemen dikkati çekiyor.

Zagato GTZ'nin platformunu kullandığı Bentley Continental GT, 4.3 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşabilen, 600 beygir gücünde bir motora ve saatte 326 kilometre son hıza sahip.

ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24