İngiltere'nin Taunton kenti yakınlarındaki Halse kasabasında genç bir çiftin yaptırdığı 3 milyon dolarlık ağaç ev, tatilcilere günlüğü bin 300 dolardan alternatif bir konaklama imkanı sunuyor.Büyük bir oturma odası, 2 yatak odası, mutfak, banyo ve teras'tan oluşan ağaç evin ısıtma tertibatı zemine döşenmiş ama dileyen misafirler için soba yakma imkanı da bulunuyor.Evin sahibi 36 yaşındaki Kate Rucklidge, çoğu insanın çocukluk hayallerini süsleyen ağaç evlerin güzel bir tatil seçeneği sunduğunu söyledi.Geçtiğimiz hafta hizmete giren evin ilk müşterilerinin balayına çıkan yeni evli bir çift olduğu belirtildi.