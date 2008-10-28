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Yaşam

3 milyon dolarlık ağaç ev

İngiltere'nin Taunton kenti yakınlarındaki Halse kasabasında genç bir çiftin yaptırdığı 3 milyon dolarlık ağaç ev, tatilcilere günlüğü bin 300 dolardan alternat

28 Ekim 2008 02:00

İngiltere'nin Taunton kenti yakınlarındaki Halse kasabasında genç bir çiftin yaptırdığı 3 milyon dolarlık ağaç ev, tatilcilere günlüğü bin 300 dolardan alternatif bir konaklama imkanı sunuyor.

Büyük bir oturma odası, 2 yatak odası, mutfak, banyo ve teras'tan oluşan ağaç evin ısıtma tertibatı zemine döşenmiş ama dileyen misafirler için soba yakma imkanı da bulunuyor.

Evin sahibi 36 yaşındaki Kate Rucklidge, çoğu insanın çocukluk hayallerini süsleyen ağaç evlerin güzel bir tatil seçeneği sunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta hizmete giren evin ilk müşterilerinin balayına çıkan yeni evli bir çift olduğu belirtildi.

Çocukluğumuzun rüyası; ağaç evler
Ağaç evlerde tatil keyfi

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