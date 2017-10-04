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Yaşam
Deutsche Welle

3 milyar Yahoo hesabı çalındı

Yahoo'yu satın alan telekomünikasyon devi Verizon, 2013 yılındaki siber saldırının boyutunun tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu açıkladı. Yapılan incelemeye göre, kullanıcı hesaplarının tümü saldırıdan etkilendi.

04 Ekim 2017 12:42

İnternet şirketi Yahoo'nun 2013 yılında uğradığı kullanıcı hesapları hırsızlığının sanıldığından çok daha vahim olduğu açıklandı. Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen hesapların bir milyarı bulduğu açıklandığında, bu olay en büyük hırsızlık olarak internet tarihine geçmişti.

Şirketi satın alan telekomünikasyon devi Verizon Yahoo'yu hedef alan 2013 yılındaki siber saldırıdan 3 milyar kullanıcı hesabının hepsinin etkilendiğini duyurdu. Yahoo satıldıktan sonra Verizon'un alt kuruluşlarından Oath şirketine entegre edilmiş ve adı Altaba olarak değiştirilmişti.

Çalınan hesapların şifreleriyle kredi kartı ve hesap numaralarının siber saldırıdan etkilenmediğini duyuran Verizon yetkilileri hesapları çalınan 2 milyar dolarındaki diğer kullanıcıların da bilgilendirildiğini açıkladılar. Çalınan bilgiler arasında kullanıcıların adları, elektronik posta adresleri ve telefon numaralarıyla tanınmaz hale getirilen şifreler bulunuyor. Diğer internet sitelerinde de bulunması muhtemel şifrelerle ilgili soruların yanıtlarında da problem çıkabileceği belirtildi. Bilgi hırsızlığının yapıldığı anda ne kadar kullanıcının devrede olduğu da açıklık kazanmadı.

Yahoo geçen yıl önce 500 bin kullanıcı hesabına girildiğini duyurmuş,kısa süre sonra da 2013 yılında 1 milyar kullanıcı hesabının çalındığı ortaya çıkmıştı. Skandal nedeniyle Yahoo'nun satış fiyatında 350 milyon dolarlık indirim yapılmış ve şirket 4,5 milyar dolara Verizon'a satılmıştı.

dpa/AG/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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