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AB Parlamento Başkanı: Türkiye ile açılan müzakereler sadece mülteci sorunları için

"3 milyar euro Türkiye'ye hediye değildir"

06 Aralık 2015 21:01

İki Sosyal Demokrat Partili Avrupa Birliği Parlamento Başkanı Alman politikacı Martin Schulz ile Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Werner Faymann, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında görüşmelere açılan mülteci dosyasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Avusturya Başbakanı Werner Faymann, “AB olarak Türkiye'ye verdiğimiz 3 Milyar Euro asla bir hediye değildir. Bu para Ortadoğu'dan gelen mülteciler için okul, sağlık ve barınma hizmetlerinde kullanılacaktır" derken, AB Parlamento Başkanı Schulz ise AB üyesi ülkelere sitemde bulundu ve “Maalesef sadece 8 ülke mülteciler için gayret gösteriyor. Birliğe üye 20 ülke oralı bile olmuyor“ şeklinde konuştu.

 

“Türkiye ile açılan müzakereler sadece mülteci sorunları için“

 

Schulz ve Faymann Avusturya devlet televizyonu ORF'de yayınlanan “Yüksek ev“ adlı programda AB-Türkiye ilişkilerini anlattı. Faymann 3 Milyar Euro'luk yardımın Türkiye ile bir pakt oluşturulduğu anlamına gelmediğini belirtti. Schulz ise Faymann'ı doğrulayarak AB-Türkiye müzakerelerinin açılan ana başlığı sadece mültecilerin Türkiye'de konaklamasını sağlamak“ dedi. Faymann ve Schulz "Bu çalışmalar Türkiye ile bir 'pakt oluşturma girişimi değildir“ diyerek “Ancak mülteciler için yardım ve AB sınırlarının korunmasıdır" şeklinde izleyenlere bu konuda  güvence verdiler. 

 

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avrupa birliğimülteciMartin SchulzWerner Faymann

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