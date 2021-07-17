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3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye gönderildi

17 Temmuz 2021 21:42

CHP milletvekili Özgür Karabat, AKP milletvekili Vahit Kiler ve MHP milletvekili İsmet Büyükataman ile ilgili dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi.

'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın dokunulmazlık dosyaları Adalet-Anayasa Komisyonu'ndan oluşan Karma Komsiyonu'na sevk edildi.

Özgür KarabatVahit Kilerİsmet Büyükatamandokunulmazlıkdokunulmazlık dosyası
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