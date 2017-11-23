3. Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali 'kapalı gişe'

Turan Dal / Mersin

Mersin Tiyatro Derneği'nin düzenlediği '3. Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali' devam ediyor. Farklı şehirlerden Mersin'e gelen tiyatro ekiplerinin sahnelediği oyunlara tiyatro severler büyük ilgi gösteriyor. Dün akşam Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu Tiyatro Sahnesi'nde Seyyar Sahne'nin sahnelediği 'Dirmit' oyununda Mersinliler biletlerin tükenmesiyle oyunu ayakta izledi.

'Dirmit' oyunu hakkında

"Dirmit’in tek bir gecesinde geçen oyun, romanın oyuncu kişisine dokunduğu yerden Dirmit’i, romandaki diğer karakterleri; Seyyit’i, Halit’i, Mahmut’u, Nuğber’i, Zekiye yengeyi, Aysun’u, anne ve babayı ise Dirmit’in anlatısı üzerinden tanıtıyor. Oyun, romanın yazar- anlatıcı yoluyla kurulmuş büyülü gerçekçi dilini, karakter-anlatıcıyla en yalın halde sahneye taşıma araştırmasının bir ürünü olarak izleyicilere sunuyor.

Dirmit; tek kişilik oyunda ritmi ve müziği olan bir dil ve masalsı anlatımıyla izleyenlere koskocaman bir hayal dünyasından bahsediyor. Cinler, periler, büyüler ve Azrail’in, batıl inançların günlük yaşamın olmazsa olmaz parçaları olarak yer aldığı oyun, zaman zaman boğazınızın düğümlenmesine, bazen gözyaşlarınıza, bazen gülümsemenize neden olan olaylar ile dolu dolu. Köpek karı yağıyor hep ve üşüyorsunuz izlerken.

“Sevgili Arsız Ölüm”, birçok farklı noktadan toplumsal cinsiyet rollerinin hangi bireylerle nasıl ilişkilendirildiğini gözler önüne seriyor. Oyun bütün bu toplumsal cinsiyet rollerini, kadınlık erkeklik durumlarını Dirmit’in anlatımıyla karakterlerin çeşitli karşılaşmalarından yola çıkarak analiz etme ve sorgulama gücüne sahip. Cinsiyet rollerini izleyicinin gözüne sokmadan, daha çok aralarındaki ilişki biçimleri üzerinden anlatarak, bunlar hakkında düşünmeye ve bunları sorgulamaya sevk ediyor.

Ailesinin “Cinler derneğine üye olmuş bir deli” olarak gördüğü ve ‘terbiye’ etmeye çalıştığı, hem deli, hem akıllı, hem mantıklı, hem duygusal oyun kişisi Dirmit, sorgulamaları, aklına yatmayan şeylere kuşkulu yaklaşımları, asiliği ve en önemlisi sessiz direnişi ile izleyicinin gönlünü kazanıyor. Aileyle, toplumsal baskılarla, erkek zihniyetiyle, Tanrı’yla çatışan Dirmit; kitaplara, şiirlere, dansa ve doğa ile olan ilişkisine sarılarak direniyor.

Direndiği için kazanıyor."