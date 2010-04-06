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Politika

'3 maddeyi ayır, tarihe hizmet yapmış ol'

Baykal, Cumhurbaşkanı Gül'ün, anayasa değişikliğindeki tartışmalı 3 maddeyi ayırarak, referanduma sunacağını açıklaması halinde, gerginliği ortadan kaldı

06 Nisan 2010 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, anayasa değişikliğindeki tartışmalı 3 maddeyi ayırarak, referanduma sunacağını açıklaması halinde, Türkiye'deki gerginliği ortadan kaldırmada tarihi bir hizmet yapacağını söyledi.

     
Deniz Baykal, partisinin TBMM Grubunda, anayasa değişikliği teklifini değerlendirdi, Cumhurbaşkanı Gül'e seslendi.
    
Baykal, Gül'ün, kamuoyu önünde, son oylamada hangi oyu alırsa alsın, 3 maddeyi ayırıp, referanduma sunacağını, buna yetkisi olduğunu, bu uygulamanın daha önce yapıldığını, şimdi de kendisinin yapacağını açıkça ilan ederse, Türkiye'deki bu gerginliği ortadan kaldırma bakımından çok önemli, tarihi bir hizmet yapmış olacağını söyledi.
    
''Eğer Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaparsa, biz de CHP olarak, bu anlayış doğrultusunda, bir uzlaşma yaklaşımını, en iyi niyetle, sonuna kadar gerçekleştiririz'' diyen Baykal, şunları kaydetti:
    
''Bunu, bu gergin ortamda, iyi niyetli, yapıcı bir öneri olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirine sunmak istiyorum. Bunun yapılmaması halinde, Mecliste 27 maddenin 24 tanesinin, referanduma gerek kalmadan, milleti yormadan, anayasal bir değişim gerçekleştirme şansı ortadan kaldırılacaktır. Hatta belki, daha sonraki aşamalarda, tümünün engellenmesi olasılığı da söz konusu olabilecektir hem referandumda hem anayasal denetim aşamasında. Bunlar yanlış, eğer derdimiz, üzüm yemekse, 24 maddeyi anayasa değişikliği yaparak hayata geçirmekse, size CHP olarak diyoruz, getirin o maddeleri, elbirliğiyle, referanduma hiç gerek kalmadan, birlikte sonuçlandıralım. Bundan daha iyi niyetli bir öneri ne yapılabilir?''

 

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