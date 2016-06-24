Nasırı önleyecek yöntemler nelerdir?

Nasır, tekrar eden sürtünme ve basınç kaynaklı derinin dairevi bir şekilde kalınlaşması ile meydana gelen bir nevi koruma kalkanıdır. Derinin tahriş olmasını önlemeye yönelik vücudun verdiği tepkiye bağlı olarak keratin maddenin aşırılaşmasına bağlı gelişir.

Deri, sürtünme ve basınca karşı korunabilmek için kalınlaşır. Ölü deri hücrelerinin birikmesi sonucuda nasır denen kalın tabaka oluşur. Bu tabakanın hemen altında kalan hücrelerde iltihap oluşur ve oluşan bu iltihaptan ötürü ağrı yaşanabilinir. Ağrımaya neden olabilecek bir başka neden ise derinin sinir lifinin geçtiği bölgesine yakın yerde nasırın oluşmasıdır.

Gaiga Dergi'nin haberine göre; nasırlar genel olarak ayaklarda görünür. Çünkü ayaklar koca bir bedenin tüm yükünü yüklenir. Ellerini çok kullanan bireylerin de ellerinde nasır oluşabilmektedir.

Ayakta nasır görülmesinin başlıca nedenlerinden; sıkı, topuklu, ucu sivri, hava almayan ayakkabılar giymek, uzun süre ayakta durmak yer alır. Ellerdeki nasır da genel olarak inşaat işçisi, marangoz, boksör, şoför gibi işçilerle ellerini oldukça fazla kullanan müzisyenlerde görülür. Yani eldeki nasır genel olarak sömürülen kesimin meslek hastalığıdır.

Yetişkin bireyler dışında nasır, elini sürekli emen çocukta ve tırnaklarını tırnak kenarındaki etlerini yiyen ergen ve yetişkinlerde, uzun süre kalem tutan ve bastıran kişilerde de görülebilmektedir.

Nasırın bulgusu şu şekildedir; etrafındaki deriden oldukça sert ve rengi daha koyudur ve ağrılıdır.

Siğillerle karışmamalıdır. Siğil ; Siğil derinin üst tabakasına veya mukozaya yerleşen insan papilloma virüsü / HPV olarak bilinen bir virüse ait enfeksiyonlardır. Siğillerin şekli bulunduğu bölgeye veya tipine göre değişmekle beraber, genellikle deriyle aynı renkte, kabarık, nasırımsı sert görünümdedir.

Nasırı önleyecek yöntemler

-Ayak yapısına uygun ayakkabı giymek

-Uzun süre ayakkabı giymemek ve giyilse bile hava sürkülasyonu olan ayakkabılar tercih etmek

-Yeterli su tüketmek, diyeceğim, yine başladı diyeceksiniz ama az su tüketimi hücrelerdeki suyun da azalmasına neden olduğu için nasıra da zemin hazırlamaktadır.

-Ayaklar suyla ve sağlıklı parabensiz nemlendiricilerle nemlendirilmelidir.

-Ellerde oluşan nasırların önlenmesi için eller sık sık nemlendirilmeli ve dinlendirilmelidir.

-Deride basınç oluşturacak kadar hiçbir madde sıkı tutmamalıdır.

Nasır oluştuktan sonra

-Pamuğa taze idrar damlatarak nasırlı bölge üzerine geceden konulur sabaha kadar bekletilir ve sabahı yavaş yavaş kazılır.

-3 damla nane ruhu (aktarda bulunur) pamuğa damlatılır ve nasırlı bölgeye konulduktan sonra bantla sarılır, 2 saat sonra kaldırılır. 3 gün üst üste yapılması önerilir. Sağlıklı deriye değdirmeyiniz.

-Ayakların içerisine girebileceği bir kaba 40 santigrat derecelik su eklenir içerisine de 4 kaşık kaya tuzu eklenerek ayaklar 30 dakika kadar bekletilir. Tansiyon hastalarının yapması önerilmez.

-Küçük bir bez parçası elma sirkesi ile ıslatılarak nasırlı bölgeye bağlanır ve 1 gün bekletilir. Bekletildikten sonra kazıma işlemi yapılır.

-1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı aloe vera jel ile karıştırılarak bir macun oluşturulup nasır üzerinde geceden bekletilir. Ardından ayaklar veya el yıkanır ve arkasından hardal yağı sürülür.

-Şeker ve hemofili hastaları nasır tedavilerini mutlaka bir hekim gözetiminde gerçekleştirmeli. Aksi halde tehlikeli sonuçlar doğabilir.