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Spor

3 maçta 7 gol atan Erling Haaland: Tam olarak hazır değilim

02 Şubat 2020 17:15

Bundesliga kariyerindeki ilk 3 maçta süre aldığı 136 dakikada 7 gol atan Erling Haaland, Union Berlin maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Union Berlin'i Jadon Sancho, Erling Haaland (2), Marco Reus (P) ve Axel Witsel'in golleriyle 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Sky Sport'a açıklamalarda bulunan Norveçli oyuncu "İlk 11'de yer almak güzel bir duygu. Hala tam olarak hazır değilim. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Ocak 2020'de Salzburg'tan transfer edilen Haaland, Union Berlin karşısındaki ikinci golü kaydederken Bundesliga'da bir rekora imza attı.

Haaland, Opta verilerine göre Bundesliga'daki ilk 77 dakikasında 6 gol atan ilk futbolcu olarak rekor kırdı.

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