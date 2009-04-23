3 liseye müdür atayan Çelik'e tepki

Eğitim-Sen Şube Başkanı Süleyman Soylu, liyakat ve kariyer dikkate alınmadan kadrolaşma yapıldığını öne sürdü.



İddiaya göre Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, yetkisini kullanarak Eskişehir'de önce Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve 5 yıldır Kılıçoğlu Anadolu Lisesi'nde Başmüdür Yardımcılığı görevini yürüten Fehmi Gökmen'i Cemal Mümtaz Anadolu Öğretmen Lisesi'ne müdür olarak, ardından da, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü mezunu olan ve 5 yıldır Kılıçoğlu Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcılığını yapan Ali İhsan Baydar'ı Fatih Fen Lisesi'ne müdür olarak atadı.



Bakan Hüseyin Çelik, daha sonra Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde müdür vekili olarak görev yapan İsmail Satekin ile Eskişehir Öğretmenevi Müdür Vekili Hasan Göresine'yi bulundukları kurumlara müdür olarak atadı.



Eğitim-Sen'den tepki



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, bakanlık yetkisini kullanarak, Eskişehir'deki 3 lise ile öğretmenevine asil müdür ataması yapmasına bazı eğitimciler, "Bakan, yetkisini torpil atama yapmak için değil, eğitimde adaleti sağlamak için kullanmalıydı. Müdürlük için bakan torpili değil, liyakat ve başarı puanları dikkate alınmalıydı" diyerek tepki gösterdi.



Eğitim-Sen Şube Başkanı Süleyman Solak da, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.



"Asıl amaç kendi yandaşlarını atamak"



Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolaşma içerisinde olduğunu öne süren Soylu "Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde kadrolaşma içerisinde. Bu kadrolaşma öyle bir noktaya getirildi ki, atamalarla ilgili onlarca yönetmelik çıkartıldı ama ilgili sendikalarla, herkesin ortaklaştığı bir noktada bir atama yönetmeliği çıkmadı. Bunun asıl amacı kendi yandaşlarını atamak. Atamalarda liyakat gözetilmemiştir. Bu atamaların kadrolaşma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Bu konuda gereken hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



CHP'li Sönmez'den soru önergesi



CHP Eskişehir Milletvekili Murat Sönmez'in de konuyla ilgili olarak Bakan Hüseyin Çelik'in yanıtlaması İstemiyle TBMM'ne soru önergesi verdiği belirtildi.



Milletvekili Sönmez önergesinde şu soruları sordu:



- Şu ana kadar mevzuata uygun olmadığı halde, bakanlık yetkisini kullanarak ülke genelinde kaç okula müdür ataması yaptınız?

- Eğitim kurumları yönetici atamalarında kariyer ve liyakat ilkelerinin esas alınması uygulamasından vazgeçilerek, tek başına bakan yetkisi ya da torpili dönemine mi geçilmiştir?

- Bakan yetkinizi kullanarak okul müdürü olarak atamasını yaptığınız kişiler hangi sendikanın üyesidirler?

- Bu atamalarda cemaat ilişkilerinin belirleyici olduğu iddiaları doğru mudur?"

