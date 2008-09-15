3 liseliden 1'i tehlikede

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nca hazırlanan “Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele” isimli raporda, her 100 öğrenciden 35'i “sigara, alkol ve uyuşturucu” gibi maddeleri kullandığı belirtildi. Raporda, öğrencilerin yüzde 15.6'sının sigara, yüzde 16.5'inin alkollü içki, yüzde 2.9'unun da uyuşturucu madde kullandığı kaydedildi. Buna rağmen Türkiye'de madde kullanım yaygınlığının Avrupa ülkeleri ve ABD'ye göre daha düşük olduğuna dikkat çekilen raporda, sokakta yaşayan çocuklarda veya suça itilen ergenler gibi özel gruplarda madde kullanımının fazla olduğu vurgulandı.



12 - 24 yaş risk grubu



Raporda, madde kullanımı ve bağımlılığında en yüksek risk grubunun 12-24 yaş arasındaki gençlerin oluşturduğu ifade edilerek, “Bu bakımdan gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması ve onlara sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılmasında en büyük görev eğitim kurumlarına düşmektedir. Verilecek eğitimde okul, öğretmen ve ailelerin işbirliği büyük önem taşımaktadır” görüşüne yer verildi.



Okul odaklı önlemede öğretmenlere çok büyük görevler düştüğü anlatılan raporda, şöyle denildi: “Bireylerde madde kullanımı hiçbir zaman aniden ve beklenmedik bir sorun olmamıştır. Yapılan araştırmalara göre madde kullanımı ve bağımlılığında en önemli risk grubunu 12-24 yaş arası oluşturuyor. İlişkilerin sonucu olarak ortaya çıkan, bireyi madde madde kullanımına yönelten riskli davranışların neler olduğu ve ortaya çıkış sırasının saptanmasının önlemede önemli bir basamak oluşturabileceğine inanılmaktadır. Bu bakımdan gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması ve onlara sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılmasında en büyük görev, eğitim kurumlarına düşmektedir. Verilecek eğitimde okul, öğretmen ve ailelerin işbirliği önem taşımaktadır.”





Sigara ve alkol öncü rol



Başlama sırasına göre kullanılan maddelerin “sigara, alkol, esrar, eroin, Ecstasy ve uçucular” şeklinde sıralandığı bildirilen raporda, “Başlama sırasına göre kullanılan maddeler incelendiğinde elde edilen bu verinin belirgin olarak madde kullanımında izlenen geçişleri gösterdiği düşünülmektedir. Bağımlılık sürecinde sigara ve alkolün diğer bağımlılık yapan ve legal olmayan maddeleri kullanmaya başlamada öncü olduğu, sigara ve alkol kullanmayanların ise bağımlılık sürecine kullananlara oranla uzak oldukları, paylaşılan sosyal ortamların ve yaşamların böylelikle ayrıştığı söylenebilir.”denildi.

