T24 LogoT24 Logo
Yaşam

3 liralık kuponla 11 milyon kazandı

02 Ekim 2009 15:33

Süper Loto’nun 102’nci hafta çekilişinde 11 milyon liralık ikramiye, Edirne’deki bir bayiden makinaya 3 kolon oynatılan 3 liralık kupona çıktı. 6 haftadır devreden 11 milyon 274 bin 375 lira 5 kuruş’un kime çıktığı kentte merak konusu oldu.

Süper Loto'nun dün akşamki çekilişinde 6 şanslı numara olan 8, 17, 33, 36, 44, 47’nin Edirne’de Aydın Kilsedar’a ait bayiden oynandığı belirlendi. Süper Loto’nun kendi işlettiği bayiden çıktığını işyerini açtığı sırada gazetecilerden öğrenen Aydın Kilsedar, çok mutlu olduğunu söyledi. Vatandaşlar ise bayinin önüne toplanarak şanslı talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Şanslı talihlinin, ikramiye isabet eden kuponu makineye otomatik olarak 3 lira karşılığında 3 kolon oynattığı ortaya çıktı. Ancak talihlinin kim olduğu henüz belli olmadı.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24