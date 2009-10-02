3 liralık kuponla 11 milyon kazandı

Süper Loto’nun 102’nci hafta çekilişinde 11 milyon liralık ikramiye, Edirne’deki bir bayiden makinaya 3 kolon oynatılan 3 liralık kupona çıktı. 6 haftadır devreden 11 milyon 274 bin 375 lira 5 kuruş’un kime çıktığı kentte merak konusu oldu.

Süper Loto'nun dün akşamki çekilişinde 6 şanslı numara olan 8, 17, 33, 36, 44, 47’nin Edirne’de Aydın Kilsedar’a ait bayiden oynandığı belirlendi. Süper Loto’nun kendi işlettiği bayiden çıktığını işyerini açtığı sırada gazetecilerden öğrenen Aydın Kilsedar, çok mutlu olduğunu söyledi. Vatandaşlar ise bayinin önüne toplanarak şanslı talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.



Şanslı talihlinin, ikramiye isabet eden kuponu makineye otomatik olarak 3 lira karşılığında 3 kolon oynattığı ortaya çıktı. Ancak talihlinin kim olduğu henüz belli olmadı.

