3 kuma, 1 cinayetten hakim karşısına çıktı

T24- Samsun’da biri boşandığı eski eşi olmak üzere 3 kadınla aynı evde yaşayan Ali Göçek’in öldürülmesiyle ilgili davada, 3 kuma hakim karşısına çıktı.







Göçek’i önce üzerine kızgın yağ döküp, ardından da bıçaklayarak öldürdüğünü kabul eden tutuklu sanık 25 yaşındaki Seda Ateş, cinayeti diğer iki kadın ile birlikte planladıklarını iddia edince, cumhuriyet savcısı 2 kadın hakkında azmettirmekten dava açtı. Tutuksuz yargılanan 30 yaşındaki Şerife Kabadayı ve 27 yaşındaki Songül Kaya ise kendilerine iftira atıldığını söyledi.



İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçen yıl Haziran ayında meydana gelen olayda, merkezi Samsun’da bulunan Görele- Çanakçılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı 3 çocuk babası Ali Göçek, 5 aydır birlikte yaşadığı Seda Ateş tarafından başına kızgın yağ dökülüp, bıçaklanarak yaralandı. Göçek yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra hayatını yitirirken, genç kadın da tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hakkında ‘planlayarak bir kişiyi öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Seda Ateş, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamalar sırasında yaptığı savunmasında, Göçek’in birlikte yaşadığı diğer iki kadının kendisini azmettirdiğini ileri sürdü.



Sanık Seda Ateş olaydan 1 yıl önce Göçek’in başkanı olduğu dernekte işe başladığını söyleyerek, “Kalacak yerim olmadığı için beni biri boşandığı diğeri nikahsız olarak yaşadığı 2 kadının kaldığı eve götürdü. Sonra da bizim ilişkimiz başladı. İçkili olarak eve geldiği zaman da beni ve diğerlerini dövüyordu. Daha önce diğer iki dostu 2 kez onun yemeğine zehir koyarak öldürmek istemiş, ancak başaramamışlar. Bunu bana anlatıp, ondan kurtulmak istediklerini söylediler” dedi.



Tutuklu sanık Seda Ateş ifadesinde olaydan 1 hafta önce plan yaptıklarını, Songül Kaya’nın yağı dökeceğini, kendisinin de bıçaklayacağını söyleyerek, “Ben heyecanlanınca vazgeçtik. Olay günü sabah Songül yağı kaynattı. Ben de üzerine döktüm. Acıyla bana saldırınca mutfağa gidip bıçağı aldım ve kendisine vurdum. Daha önceki ifadelerimde tek başıma yaptığımı söyledim. Çünkü Songül Kaya ve Şerife Kabadayı, ‘sana cezaevinde bakarız’ diyerek beni kandırdılar. Ancak kimse arayıp sormadı. Ben de şimdi doğruları anlatıyorum. Cinayeti üçümüz birlikte planladık” iddiasında bulundu.



Bunun üzerine harekete geçen Cumhuriyet savcısı, kadının ifadeleri doğrultusunda Songül Kaya ve Şerife Kabadayı hakkında cinayete azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ek dava açtı. Her iki dava da birleştirilince üç kuma, dün hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan Seda Ateş, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak diğer sanıklar ile plan yaptıklarını ve onların azmettirmesi sonucunda cinayeti işlediğini tekrarladı.



Duruşmaya katılan 1 çocuk annesi Şerife Kabadayı ise cinayetle kendisinin bir ilgisi olmadığını Ali Göçek ile 11 yıldır birlikte olduğunu söyleyerek, “Ali ile 5 yıl evli kaldıktan sonra boşandık. Daha sonra birlikte yaşamaya devam ettik. 3 yıl önce de Songül’ü eve getirdi. Olaydan 5 ay önce de sanığı eve getirip, kalacak yerinin olmadığını, yanında çalıştığını söyledi. Biz de misafir olarak kabul ettik. Daha sonra ilişkisi olduğunu öğrendim. Ali’yi öldürmek için plan yapmadık. Ne yaptıysa kendisi yaptı. Aralarında ne geçtiğini bilmiyorum. Ali evde kimseye kötü davranmazdı ve kimseyi dövmezdi” dedi.



2 çocuk annesi Songül Kaya da tutuklu sanığın kendilerine iftira attığını dile getirerek, “Ali kimseye kötü davranmazdı. Evde çocuklar olduğu için bizimle tartışmaya bile girmezdi. Olay sabahı biz uyuyorduk. Ali ‘beni kurtarın’ diye bağırınca odaya girdim. Sanığa engel olmaya çalıştım” diye konuştu.



Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.



