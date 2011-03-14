-3 KULAKLI KEDİ KAŞ (A.A) - 14.03.2011 - Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesinde, İngiliz turistler tarafından bulunarak bir veterinere teslim edilen ve üç aylık olduğu belirlenen 3 kulaklı kedi, görenleri şaşırtıyor. Veteriner Hekim Babür Bilir, yaptığı açıklamada, literatürde 3 kulak ile ilgili bilgiye ulaşamadığını ifade ederek, ''Bu lezyonun Latince ya da Türkçe olarak bilimsel karşılığını vermekten acizim, bu yüzden bu kediye 3 kulak demek yanlış olmayacaktır'' dedi. Bilir, kedinin 3 kulaklı olmasının yanı sıra, sol gözünün retinası üzerinde ''kist termoit'' olarak adlandırılan deri kalıntısı bulunduğunu belirterek, sokaktan gelen yavru kedinin olağan kontrollerinin yapıldığını ve 10 gün karantinada tutulacağını kaydetti. Bilir, öncelikle kapsamlı bir literatür araştırması yapacağını bildirerek, şunları söyledi: ''İzlenmesi gereken prosedür ise Türkiye'de bu alanda bilimsel erkliğini sağlamış üniversiteler ile görüşmeler yapmak ve bir bilimsel alt yapı oluşturmak olmalıdır. Beraber konsülte edeceğim arkadaşlarım, hocalarım bana bu konuda yardımcı olacaktır diye ümit ediyorum.'' Bilir, kedinin özel bir kafeste bakımına devam edildiğini de sözlerine ekledi.