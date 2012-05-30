3. köprüyü 36 ayda tamamlama sözüne akıl sır ermedi!

Üçüncü köprü ihalesi, İstanbul'un fethinin 559. yıl dönümünde sonuçlandı. İhaleyi 10 yıl 2 ay 20 günlük düşük işletme süresi teklifiyle Türk IC İçtaş ile İtalyan Astaldi kazandı. En yakın işletme süresi teklifini Cengiz-Limak-Kolin-Makyol-Kalyon ortaklığı, 14 yıl 9 ay 19 gün'le verdi... Firmalar 6 ay içinde kredi bulamasalar bile inşaata başlayacak. Yeni köprü 2015 yılında faaliyete geçmiş olacak.

Dünkü ihalenin sonucunu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım açıkladı. Akşam gazetesinin haberine göre; Bakan Yıldırım, Salini-Gülermak projesinin köprü ayaklarının denizin içinde olması nedeniyle, değerlendirme dışı tutulduğunu söyledi. Projenin yatırım maliyetinin 2.5 milyar lira olacağını belirten Yıldırım, olası bir deniz kazasında zarar görmemesi için projede ayakların özellikle karada olmasının istendiğine vurgu yaptı. Yıldırım, 29 Mayıs'ın, İstanbul'un fethinin 559. Yıldönümü olduğuna dikkat çekerken,'O nedenle İstanbul'a 3. gerdanlığı takacak firmayı bugün açıklıyoruz' dedi.



Tren geçişi de var



Köprünün yatırım tutarının da 2.5 milyar dolar yani 4.5 milyar lira olduğunu aktaran Yıldırım, 'Bizim fiyata dahlimiz yok. Biz eğer firmaya ek işler verirsek bu fiyat artmayacak. O zaman işletme süresi uzayacak' dedi. Yıldırım, hedeflerinin, 36 ayda köprüyü tamamlayarak, en geç 2015 yılı sonunda hizmete sunmak olduğunu bildirirken, inşaata bu yıl sonunda başlanması gerektiğini aktardı. Yıldırım, projede tren geçişi olacağına da dikkat çekti.



6 ay içinde başlayacak



Yıldırım, firmanın bir yandan da finansmanla ilgili çalışmalara başlayacağını kaydederken, finansman bulamaması halinde ise ortaklığın öz kaynaklarla inşaata başlaması gerektiğini söyledi. Yıldırım, 'Biz bunun için şirkete bir sınır koyduk. 6 ay içinde kredi buldu buldu, bulamazsa da öz kaynaklarıyla işe koyulmalı. Zaten kredi bulamama sorunu da olmaz. Mutlaka bulur. Herkesin kredi vereceği bir proje' dedi.



'Çılgın teklif'



Mehmet Cengiz Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı: Bu teklifi, 'çılgın bir teklif' olarak nitelendiriyoruz. Gerçekleştirilmesi zor görünüyor. Biz imkan görmüyoruz. Bu koşullarda ağaçtan köprü yapsan yine de çok zor. Herkesin yoğurt yiyişi farklı. Bekleyip göreceğiz.

Süleyman Varlıbaş Varyap Yönetim Kurulu Başkanı: Projeyi Türk müteahhitlerin yapacak olması mutluluk verici. Mutlaka onlar fizibilitesini yapmış ona göre teklif vermişlerdir. Menfi yorum yapmak bize düşmez. Türk ekonomisi için de ihaleyi kazanan grup için de hayırlı olmasını diliyorum.

Nihat Özdemir Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Herkesin hesabı-kitabı var. Saygı duymak, tebrik etmek lazım. Hayırlı olsun.

Ebru Özdemir Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi: Biz gerçekten çok çalıştık, büyük emek verdik. Beşli konsorsiyum kurarak, her açıdan hesap yaptık, amacımız ciddi bir sermaye koyup hızlı iş yapmaktı, olmadı. Mutlaka onlar da kendilerine göre hesap yapmışlardır. Tebrik ediyoruz.

Emin Sazak Yüksel İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: İlk teklifle ikinci teklif arasında yüzde 40 fark var. Kazanan grubun bu işi yapmaya muvaffak olacağını düşünüyorum.



Günde 135 bin araç geçmezse aradaki farkı devlet ödeyecek



10 Ocak'ta yapılan ilk ihalede hiçbir şirket teklif vermezken, bunun üzerine projede bazı değişiklikler yapıldı.

Köprünün de içinde bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nden 414 kilometrelik otoyol çıkarıldı, sadece 100 kilometrelik bir yol bırakıldı.

Köprünün günlük trafik garantisi de 100 bin araçtan 135 bin araca çıkarıldı.

Kamulaştırma bedeli yükü de firmaların sırtından alındı.

Eğer günde 135 bin araç geçmezse, araç geçiş ücreti devlet tarafından ödenecek.

Bunun üzerinde araç geçerse, kazanç IC İçtaş-Astaldi'nin olacak.

Köprü yapım sürecindeki işlemler KDV'den muaf tutulacak.

Bu muafiyetten şirketin 500 milyon dolarlık katkı elde etmesi bekleniyor.