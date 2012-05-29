3. köprü ihalesini İçtaş-Astaldi aldı

İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Odayeri-Paşaköy Kesimi'nin ihalesi için teklifler açıldı. İhaleyi 10 yıl 2 ay 20 gün süre veren İçtaş-Astaldi kazandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün yapımını da içeren 'Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Odayeri-Paşaköy Kesimi'nin ihalesinde en kısa yapım ve işletim süresini 10 yıl 2 ay 20 gün ile İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu'nun verdiğini ve ihaleyi kazandığını açıkladı.

Yıldırım, köprünün 36 ay içinde tamamlanmasını ve yaklaşık 4,5 milyar lira yatırım yapılmasını öngördüklerini de açıkladı.

20 Nisan'da yapılan ihalede; Salini-Gülermak Ortak Girişimi, İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu, MAPA İnşaat ve Ticaret AŞ ile Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-Limak İnşaat-Makyol İnşaat-Kalyon İnşaat olmak üzere 4 teklif değerlendirmeye alınmıştı.

Salini-Gülermak Ortak Girişimi, İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu ile Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-Limak İnşaat-Makyol İnşaat-Kalyon İnşaat Ortak Girişim Grubu teknik yeterlilik için gerekli olan 70 puanı geçerken, MAPA İnşaat ve Ticaret AŞ, yeterli puanı alamamış ve ihale dışı kalmıştı.

Astaldi firması

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Astaldi, Türkiye'de 1990 yılında ihaleye çıkan ve ancak 2007 yılında tamamlanabilen Bolu Tüneli inşaatını alan firma olarak tanınıyor.

Astaldi firması İstanbul'da hayata geçirilmeye çalışılan Kadıköy-Kartal Metrosu inşaatını da Gülermak Şirketi'yle yapıyor. Firma aynı zamanda Haliç üzerine inşa edilen, Yenikapı-Hacıosman metrosunun geçişi için Gürelmak Şirketi'yle birlikte köprü projesinde de rol alıyor.