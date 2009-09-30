3. köprüye son noktayı Yıldırım, koydu

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'da yapılması planlanan 3. köprüyle ilgili şu anda belirlenmiş hiçbir güzergah bulunmadığını belirterek, "Bir partinin il başkanı, bu nasıl ve ne şekilde elde ettiğini bilmediğimiz kurum içi yazışmalardan hareket ederek öyle bir güzergah beyanında bulunmuştur. Erken konuşmuştur, üzerine de vazife değildir" dedi.

Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı'nca Haliç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "10. Ulaştırma Şurası"nın ardından basın mensuplarının İstanbul'da yapılması planlanan 3. köprüye ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "3. köprü ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Bugün Şura'da da konuşuldu. Güzergahın neresi olacağı tartışılıyor. Kesinleşmiş bir bilgi var mı güzergahla ilgili?" sorusunu cevaplayan Yıldırım, "bugün köprünün ve bağlı otoyolun tartışılmasını biz istedik ve bunu şurada ayrı bir oturum olarak planladık. Bu da gerçekleşti. Bana verilen rapora göre, seviyeli, düzeyli bir tartışma oldu ve her türlü fikir tartışıldı. Özgür bir platform oluşturuldu. Güzergahla ilgili tartışmaları sonlandırıyorum. Şu anda belirlenmiş hiçbir güzergah yoktur. Güzergah çalışmaları mevcuttur. Ancak köprünün yapılacağı güzergah, üzerinde çalışılan 6 güzergahtan bir tanesi olacaktır. Bu nasıl olacak?" diye konuştu.

Binali Yıldrırım, "bunun cevabı da çok açıktır. Bütün çalışmalar tamamlanmıştır. Gayet nettir ki, bu güzergahın planlara işlenmesiyle birlikte Sakarya, Kocaeli ve İstanbul belediyeleri tarafından imar planlarına meclis kararlarıyla işleninceye kadar kesinleşen bir güzergahtan söz etmek mümkün değildir. Bugüne kadar söylenen bütün hususlar bir spekülasyondur. Siyaseten söylenmiş laflardır. Gayet tabii ki güzergah belirleninceye kadar çeşitli güzergahlar üzerinde çalışacaksınız. Rüyaya yatarak güzergah belirlenmez. Bu bir bilimsel çalışma gerektirir" dedi.

"Köprüyü ben, bu hükümet geldi de gündeme getirdi değil. 1993'te DYP-SHP koalisyonu döneminde sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı döneminde gündeme gelmiş bir projedir" diyen Yıldırım, köprünün 16 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu ifade etti.

"Niye Beykoz ve Tarabya güzergahı gündeme geldi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da bu güzergahı açıklamıştı" denmezi üzerine, Yıldırım, "6 güzergahtan bir tanesi de budur. Ancak bu çalışma henüz tamamlanmadan yapılmış bir açıklamadır. Olay budur. Bir partinin il başkanı, bu nasıl ve ne şekilde elde ettiğini bilmediğimiz kurum içi yazışmalardan hareket ederek öyle bir güzergah beyanında bulunmuştur. Erken konuşmuştur, üzerine de vazife değildir. İşi yapacak, üzerine vazife olan da bellidir" cevabını verdi.