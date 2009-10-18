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Yaşam

3. Köprüye adım adım

18 Ekim 2009 19:23

İstanbul'a yapımı planlanan 3. boğaz geçişi projesiyle ilgili çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.
     İstanbul'un kent içi trafiğini uzun vadede büyük ölçüde rahatlatacak olan yeni köprü yapımında en önemli kriterler arasında gösterilen ''çevresel etki değerlendirme'' çalışmalarında son aşamaya gelindiği öğrenildi. Bu konuda Karayoları Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar ve hazırlanacak raporun önümüzdeki günlerde Devlet Planlama Teşkilatına sunulması planlanıyor.
     Yapım ile ilgili ön hazırlıkların sürdürüldüğü ve henüz uluslararası düzeyde ihaleye çıkarılmayan yeni köprünün hangi modelle belirleneceği, DPT'nin hazırlayacağı rapordan sora netlik kazanması bekleniyor. Bütçeye yük getirmemesi amacıyla 3. boğaz köprüsünün ''yap-işlet-devret'' modeliyle yapılması planlanıyor.
     Çevre ve bağlantı yolları ile birlikte 1,5 milyar dolara malolması planlanan yeni köprüye ilişkin proje çalışmaları Karayoları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

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