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Çevre

3. köprünün çevresinde yapılaşma olmayacak

Meclis gündemine dün gelen rapor, CHP’li üyelerin hayır oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi

12 Eylül 2013 12:48

İstanbul'da yapımı süren 3. boğaz köprüsünün imar planları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nde onaylanan planda yol güzergâhında yapılaşmayı engelleyecek düzenlemeler yer alıyor. İstanbul'a su getiren hatlar da korunacak.

Yapımı süren, Yavuz Sultan Selim ismi verilecek olan 3. köprüye ilişkin imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi. 

Plana göre, 'Boğaziçi Alanı' içinde kalan bölgeye kesinlikle kavşak ve bağlantı yolu yapılmayacak.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, planda yol güzergâhında yapılaşmayı önlemek için bazı sınırlamalar getirildi. 

2. köprü ve TEM otoyolu yapılırken Maslak - Büyükdere ve Kavacık’tan çıkış verilmesinin yapı ve nüfus yoğunluğunun artırdığına dikkat çekilen imar planında, Boğaziçi İmar Kanunu’nun "Boğaziçi alanında yer alan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir" maddesine atıfta bulunuldu. 

Planda getirilen sınırlamayla 3. köprü ve Çevre Yolu güzergahının geçtiği Boğaziçi Alanı’na kavşak ve çıkış noktası yapılmasına izin verilmedi.

3. Köprü imar planı hazırlanırken görüşü sorulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul’un su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Melen Projesine dikkat çekti. Melen’den su getiren hat ile 3. köprü ve Çevreyolu güzergahının çakıştığına dikkat çeken bakanlık, proje hayata geçirilirken Melen Boru Hattı’na zarar verilmemesini istedi. Bakanlık, boru hattının üzerinden yol geçmemesini de şart koştu.

Planda yabani hayata zarar verilmemesi istenirken, yol kenarına gürültü perdeleri konulması ve bu alana akaryakıt istasyonu açılmaması şart koşuldu.

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