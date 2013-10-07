3. köprünün ayakları 50 metre yüksekliğe çıktı

Boğaz'ın iki yakasını bağlayacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaatı son hızla sürüyor. Ekim sonuna kadar köprünün kulelerinin görünür hale gelmesi bekleniyor. Günde yaklaşık 3 metre yükselen kuleler, şimdiden 50 metreye ulaştı.



Sabah gazetesinin haberine göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Proje Koordinatörü Mustafa Cılız, kazı ve temel çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Köprünün Proje Koordinatörü Cılız son hızla devam eden köprü inşaatı için şunları söyledi:

"Kayar kalıp sistemlerinin kule ayaklarına montajı bitti. Bu sistemde sürekli beton dökümü yapılacak. Artık hızlı bir şekilde köprünün kuleleri yükselecek. Proje kendini iyice göstermeye başlayacak. Kuleleri 2014'ün Temmuzu'nda tamamlamış olacağız. Yapım süreci bundan sonra daha hızlı yürüyecek. Kuleler günde yaklaşık 3 metre yükselecek. Şu an itibariyle kuleler 50 metreye çıkmış durumda. Ekim ortalarında kuleler tabliye seviyesine ulaşacak. Kulelerin yapısı itibariyle zaman zaman yavaşlayacağız hatta duracağız. Hedefimiz 2014 Temmuz ayında kulelerin yapımının tamamlanması."



850 ton ağırlığında



En önemli aşamalardan birinin tabliye montajı olduğuna dikkat çeken Mustafa Cılız, şöyle dedi:

"Tabliye montajları denizden yapılacak. Tabliye, parçalar halinde gelecek ve her biri 850 ton olacak, 24 metrelik bu parçalar denizden kaldırılarak köprüye asılacak. Böylece 2 kıta 3'üncü kez birleşmiş olacak. Raylı sistemin getirdiği ilave yükleri taşıyabilmek için klasik asma halatlara ilave olarak, eğik askı kabloları da kullandık. Dolayısıyla dünyanın en uzun eğik askısına sahip köprüsü de olacak. Ayrıca 60 metre genişliğiyle de dünyanın en geniş asma köprüsü özelliğini kazanacak."



Türklerin yaptığı ilk asma köprü



Asya ve Avrupa'yı birbirbirine bağlayacak 3'üncü köprü Yavuz Sultan Selim'in 2015'te tamamlanması planlanıyor. Temelleri 29 Mayıs 2013'te atılan Yavuz Sultan Selim köprüsü, bir Türk şirketi tarafından yapılan ilk asma köprü özelliğini taşıyor. 320 metrelik yüksekliğiyle asma köprüler arasında en yüksek kuleye sahip olacak köprü, binlerce kişiye de istihdam fırsatı sağlıyor.