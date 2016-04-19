3. Köprü'den ilk geçen otomobil 'Batmobile' oldu

Batman’in dünyaca ünlü süper otomobili Batmobile, Türk Hava Yolları için gerçekleştirilen bir reklam filminin çekimleri sırasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre, geçen ay Türkiye’ye getirilip köprü şantiyesinde bekletilen aracın geçişi, bir reklam filmi çekimleri sırasında gerçekleşti. Türk Hava Yolları’nın olduğu kadar İstanbul’un tanıtımına da katkı sağlayacak olan reklam filminin ne zaman yayınlanacağı ve aracı kimin kullandığı ise açıklanmadı. THY dünyada gişe rekorları kıran “Batman v Superman: Adaletin Şafağı” filmine sponsor olurken, Batman karakterinin aracı Batmobile’in resmi taşıyıcı sponsorluğunu da Turkish Cargo üstlendi.