3. köprüde 3 seçenek



İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan üçüncü köprünün Tarabya-Beykoz güzergâhında olması ağırlık kazandı. Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, "Mevcut iki köprünün kuzeyinde olacak şekilde üç seçenek var elimizde. İstinye-Kavacık, Tarabya-Beykoz, Garipçe-Poyrazköy hatlarından birini seçeceğiz" dedi



Karayolları, kent gelişimi, trafik yoğunluğu ve arazi durumunu göz önünde bulundurarak Boğaz'a yapılacak üçüncü köprü için üç ayrı güzergâh belirledi. Güzergâhlar için fizibilite raporları hazırlandı.

Hattın geçmesinin planlandığı arazilerin önemli bir kısmının Hazine'ye ait olması nedeniyle Tarabya-Beykoz hattının seçilmesi ihtimalinin ağırlık kazandığı ifade edildi. Ancak Karayolları yetkilileri, rant spekülasyonlarına yol açmamak için güzergâh kesinleşse bile açıklanamayacağını kaydetti.

Belirlenen üç ayrı güzergâh arasında öne çıkan Tarabya-Beykoz'u sınırları içinde bulunduran Sarıyer ve Beykoz belediyelerinin AKP'li olması dikkat çekti.



'Kararımız kesinleşmedi'

Karayolları Genel Müdürü Turhan, üçüncü köprünün güzergâhın kesinleşmediğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmanın sonucunda öne çıkan hattın tercih edileceğini ifade eden Turhan, "İstinye-Kavacık, Tarabya-Beykoz, Garipçe-Poyrazköy olmak üzere üç seçenek üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

Turhan, şunları kaydetti: "Kararımız kesinleşmedi. Güzergâha İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve siyasi irade ortak karar verecek. Karar verilecek, sonra resmi yazıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilecek. Şu anda belediyeye herhangi bir şey sunulmadı. Belediye bizim imkânlarımıza en uygun şurası düşüyor derse, onu teklif ederiz. Zaten biz karar verip göndermiş olsak bile belediye meclisinden geçmeden resmiyet kazanmaz."



Eroğlu: Karşı çıkmayacağız

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Tarabya-Beykoz hattının orman bölgesine yakın olduğunun anımsatılması üzerine, "Üçüncü köprü kaçınılmaz oldu. Köprüye karşı çıkmayacağız. Tabii ki yol güzergâhları geçerken, orman alanlarının tahrip edilmemesini istiyoruz" dedi.



Topbaş: Yeri net değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise köprü için beş ayrı noktanın belirlendiğini, yeriyle ilgili son kararı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini ifade etti. Topbaş, "Buradaki hassasiyetlerimiz kent ormanları. Başbakan’ın üzerinde durduğu hassasiyet özellikle bu. Bana gelen, basında gördüğümüzün dışında bir bilgi yok. Henüz netleşmiş değil benim bildiğim kadarıyla. Uzmanlar tartışıyor" diye konuştu.





‘İstanbul'un felaketi olur’

Uzmanlar ve meslek odalarının üçüncü köprüyle ilgili değerlendirmeleri ise şöyle:

Prof. Dr. Haluk Gerçek (İTÜ): Son derece yanlış. En büyük sakıncası ise İstanbul'un son ormanlık alanları ve su havzaları üzerinde yapılaşmaya yol açacak olması. Bu nedenle şehrin geleceği açısından yararlı değil. Ulaşım açısından da faydalı olmaz.

Prof. Nadir Yayla (İTÜ): Üçüncü köprüye karşı değilim. İki köprünün arasından geçmesi en uygunuydu, ama bu da kuzey seçenekleri içinde ehven-i şer (kötünün iyisi). Fakat Marmaray bittikten sonra, ihtiyaç kalması halinde karar verilseydi, daha iyi olurdu.

Erhan Demirdizen (Şehir Plancıları Odası İst. Şube Bşk.): Bunun ne kadar hatalı olduğunu ikinci köprüde gördük. İkinci köprü öncesi İstanbul daha mütevazı, daha planlanabilir bir şehirdi. Sonrası şehir 10 misli büyüdü. Kuzeye doğru yeni köprü, ormanları, su havzalarını yapılaşmaya açacak.



İki katlı model masada

Yap-İşlet-Devret modeline göre ihale edilmesi öngörülen köprünün kullanımına ilişkin olarak da iki seçenek bulunuyor. İlk seçeneğe göre köprü iki katlı olacak. Katlardan birini lastik tekerlekli araçlar, diğerini raylı sistem kullanacak.

İkinci seçeneğe göre de köprünün tek katlı yapılması, iki yanından araçların geçmesi, ortasında ise demiryolu bulunması düşünülüyor.



