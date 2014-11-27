3. köprü yoluna ilk asfalt döküldü: Ormandı asfalt oldu!

3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde, otoyol güzergahındaki asfalt çalışmalarına başlandı.

Yolun Odayeri mevkiindeki 2 kilometrelik bölüme asfalt dökülerek, yol kullanıma hazır hale getirildi.

3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'ni yürüten inşaat firması ICA tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında Avrupa Yakası'nda ilk kez asfalt dökülen otoyolun 2 kilometrelik bölümü kullanıma hazır hale getirildi. Altyapı işleri tamamlanan güzergahta 64. ve 66. kilometreleri arasında asfalt dökülme işlemi yapıldı" denildi.

Asfalt döküm işlemi sırasında 45 kişilik bir ekibin çalıştığını söyleyen Kuzey Marmara Otoyolu E-2 Kısım Sorumlusu ise bölgede yapımı süren viyadük 37'nin bitimi sonrası asfalt döküm işleminin sürdürülmesinin planlandığını belirtti. Bir süre önce, güzergah üzerinden geçen Sarıyer-Demirciköy ulaşım yolu asfaltlanarak hizmete açılmıştı.