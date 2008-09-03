3. köprü Tarabya-Beykoz arasına

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'na yapımı planlanan üçüncü köprünün güzergâhını altı alternatiften bire düşürdü. 'Tarabya-Beykoz' tercihinde trafik yoğunluğu dikkate alınırken, bölgedeki arazilerin büyük kısmının Hazine'nin elinde bulunması da etkili oldu. Son karar için Başbakan Erdoğan'ın onayı bekleniyor.



stanbul'a yapılacak üçüncü Boğaz köprüsünün sır gibi saklanan güzergâhı belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, üçüncü köprünün, mevcut köprülerin daha kuzeyinde bulunan Tarabya-Beykoz arasına inşa edilmesi kararlaştırıldı. Bu güzergâhın belirlenmesinde, arazilerin büyük kısmının Hazine'ye ait olması etkili oldu. Yeni köprünün Boğaziçi ve Fatih'ten farklı olarak araçların yanı sıra trenlerin geçişine de imkân tanıyacak şekilde inşa edilmesi planlanıyor. Bunu gerçekleştirmek için iki alternatif üzerinde çalışılıyor. Birinci seçeneğe göre köprü iki katlı inşa edilecek. Katlardan birini lastik tekerlekli araçlar, diğerini trenler kullanacak. İkinci alternatif ise köprünün tek katlı yapılması, iki yanından araçların geçmesi, ortasında ise demiryolu bulunması. Ulaştırma Bakanlığı, daha çok ikinci seçenek üzerinde duruyor.



Mevcut köprülerden kuzeye inşa edilecek köprünün daha çok Anadolu-Avrupa arasında transit geçişler için kullanılması amaçlanıyor. Böylece yük taşıyan kamyon ve TIR'lar İstanbul şehir trafiği-ne uğramadan geçiş yapacak.



Ayrıca yetkililer, İstanbul'da trafiğin Anadolu yakasında Beykoz'da, Avrupa yakasında ise Tarabya'da tıkandığına işaret ederek, yeni köprüyle bunun aşılacağını vurguluyor. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun giderek artması üzerine İstanbul Boğazı'na üçüncü bir köprünün yapılması gündeme gelmişti. Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı çalışmalar neticesinde köprünün inşası için altı muhtemel güzergâh tespit etmişti.



Bunlar, Nakkaştepe-Ortaköy, Vaniköy-Arnavutköy, Çubuklu-Yeniköy, Beykoz-Kireçburnu, Yuşatepesi-Rumelikavağı ve Garipçe-Poyrazköy'dü. En uygun güzergâh olarak ise Vaniköy-Arnavutköy seçilmişti. İki köprünün ortasına inşa edilecek üçüncü köprüyle, trafik yoğunluğunun hafifletilmesi hedeflenmişti. Ancak, tarihî dokunun zarar görebileceği gibi birtakım endişeler sebebiyle bu hattan vazgeçildi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, dönem dönem yaptığı açıklamalarda köprünün güzergâhını tespit ettiklerini; ancak arsa spekülatörlerine fırsat vermemek için açıklayamayacaklarını ifade etmişti. Yıldırım, "Eğer öyle spekülatif yatırım yapacak olan varsa, sağ gösterip sol vurabiliriz. Hiç boşuna yatırım yapmasınlar." demişti. Vaniköy-Arnavutköy hattından vazgeçilmesinden sonra, yeni güzergâh çalışmaları başlatıldı. Birkaç alternatif hazırlandı. Güzergâhlar içinde, kentin gelişimi, trafik yoğunluğu, çevre ve arazi durumunu göz önünde bulundurarak üçüncü köprü için en uygun güzergâh Tarabya-Beykoz olarak belirlendi. Bu güzergâhın belirlenmesinde, arazilerin büyük kısmının Hazine arazisi olmasının de etkisi büyük oldu. Ayrıca bu bölgede 2B arazilerinin bulunmasının kamulaştırmayı kolaylaştıracağı belirtiliyor. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilecek köprünün güzergâhı için son sözü Başbakan Tayyip Erdoğan söyleyecek.



