3. köprü nereden geçecek?

Boğaz'a yapılacak 3. köprünün güzergahı konusunda CHP İstanbul İl başkanı Gürsel Tekin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ardarda açıkladıkları 'Tarabya Beykoz' hattı Başbakan Erdoğan'ın 'kesin değil' sözleriyle yeni safhaya taşınmıştı.

Bir Büyükşehir Belediyesi uzmanı Karadeniz sahil yolunu Trakya’ya geçirmek için tek güzergâhın Boğaziçi’nin Karadeniz’e en yakın kesimindeki “Garipçe/Rumeli Feneri” arası ile “Poyrazköy/Anadolu Feneri” arası olduğunu belirtiyor.



Büyükşehir Belediyesi uzmanı, “Karadeniz kıyı yolunun Kandıra-Şile aksından Boğaz’ı geçerek Trakya’daki Kilyos-Kıyıköy-İğneada-Bulgaristan yönünde devam edebilmesi için Tarabya’dan bağlanmak ters düşüyor” diyor.



Bir başka uzman ise Dünya Bankası kaynaklarından yararlanmak için de bu güzergâhın gerekli olduğunu ifade ediyor.

Mimarlar Odası Eski Genel Başkanı Oktay Ekinci'ye göre 3. köprünün en kuzeyden geçmesi şeklinde planlanan bu güzergah yeni değil, 2006’da belirlenmiş.



Ekinci şunları söyledi: "Ardarda açıklamalarla bu Tarabya-Beykoz hattı konusu gündeme geldiği zaman ben ve konuyu yakından takip eden bir kaç arkadaşımızın dikkatini çekmişti bu nasıl olabilir diye. 2007’nin Nisan ayında Başbakan, Karadeniz kıyı yolunun açılış törenini katılmıştı. O dönem cumhuriyet mitingleri çok yaygındı adeta 'onlara alternatif bir siyasal gösteri de yapılıyor mu acaba' diye basında yer almıştı o açılış töreni.



Karadeniz sahil yolu tüm aklı başında çevrecilerin eleştirdiği bir yatırım olmasına rağmen sayın Başbakan tarafından sahiplenilmişti. Aslında anceki hükümetler tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen Başbakan tarafından bu derece sahiplenilmesi dikkatimizi çekmişti.