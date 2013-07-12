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'3. köprü kaçak çıktı; imar planları iptal edildi'

Üçüncü köprü inşaatının projede belirtilen yerin dışında bir noktada yapıldığı, imar planlarının iptal edildiği ortaya çıktı

12 Temmuz 2013 15:40

Çalışmalarına birkaç ay önce başlanan ve Yavuz Sultan Selim adının vermesiyle büyük tepki toplayan 3. köprünün, projede belirtilen yerin dışında yanlış bir noktada yapıldığı ortaya çıktı. Sarıyer gazetesinin haberine göre, köprüyle ilgili tüm imar planları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın imzasıyla iptal edildi.

 

15 ilçe belediyesine gönderildi

 

Yanlışlığın ortaya çıkmasından sonra ,11 Haziran 2013 tarihinde Bakan Binali Yıldırım imzasıyla alınan iptal kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere köprü güzergâhının geçeceği bölgede sınırları bulunan tam 15 ilçe belediyesine gönderildi.

 

2 buçuk milyar dolara mal olacak

 

Üçüncü köprü üzerinde 10 şerit olacak, araçlar için 8 şerit, tren için de 2 şerit ayrılacak. Transit geçişler bu köprüden yapılacak. Özellikle yük taşıyan TIR'lar ve kamyonlar 3. köprüden geçecek. Köprü, 59 metreyle dünyanın en geniş köprüsü olacak. (Diğer iki köprü ise 40'ar metre genişliğinde). Bir ucu Poyrazköy'de diğer ucu ise Sarıyer Garipçe'de yer alacak köprünün uzunluğu ise bin 875 metre. Geçiş ücreti olarak, otomobiller için 3 dolar yani yaklaşık 5 buçuk lira ödenecek. İlk çıkışlar Avrupa Yakası'nda Uskumruköy'de, Anadolu Yakası'nda ise Riva'da olacak. Maliyetin ise, yaklaşık 2 buçuk milyar dolar olması bekleniyor.

 

Bakan Binali Yıldırım'ın imzaladığı, Sarıyer gazetesinin yayımladığı iptal belgesi:

 

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