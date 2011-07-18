-3. KÖPRÜ İHALESİ YIL SONUNA ERTELENEBİLİR ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, İstanbul Boğazı'na üçüncü köprü yapılmasını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için şartname satın alan firmaların erteleme talebinde bulunduklarını belirterek, ihaleyi yıl sonuna yakın bir tarihe ertelemeyi düşündüklerini bildirdi. Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale şartnamesini bir çok ülkeden firmanın satın aldığını anlattı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun, YİD projesi olarak İstanbul-İzmir Projesinin büyüklüğüne yakın olduğunu ancak bu projeden daha çok talep gördüğünü belirten Turhan, ''Çalışmaların detaylandırılması, ayrıntılı olarak hesap yapılması isteklilerin bu konuda ciddi olduklarının bir göstergesi. Bir çok yabancı ülkeden talep var. Bugüne kadar Türkiye'den 7, Japonya'dan 4, Rusya'dan 2, İspanya, Avusturya ve İtalya'dan birer olmak üzere toplam 16 firma şartname satın aldı'' dedi. Turhan, ihalede sadece dosya satın alan ülkelerden firmaların istekli olmadığını, yerli firmalarla ortak girişimde bulunmayı düşünen başka yabancı firmaların da olduğunu ifade ederek, Fransa, Çin ve Kore'den firmaların yerli ortaklar vasıtasıyla ihaleye iştirak etmelerini beklediklerini söyledi. 23 Ağustos olarak belirlenen teklif alma tarihinin ertelenmesinin planlandığını bildiren Turhan, şunları kaydetti: ''Şartname satın alan firmaların erteleme talepleri var. İhaleyi yıl sonuna yakın bir tarihe ertelemeyi düşünüyoruz. Bir yıl, altı ay, dört ay uzatılmasını isteyen firmalar var ama biz bu yıl içinde ihaleyi bitirmeyi istiyoruz. Onlara bu imkanı sağlama niyetimiz var. Yeter ki rekabetçi bir ihale olsun. Daha çok firma yarışa katılsın. Böylece en uygun teklifi yakalama şansımız olur. Daha uzun tarih isteyenler biraz daha sıkı çalışmalı.'' Karayolu ve demiryolunun yer alacağı köprünün iki veya tek katlı olmasına yönelik herhangi bir koşulları bulunmadığını da anımsatan Turhan, ''Köprüde 2x4 karayolu, 2x1 demiryolu bulunacak. Şartnameye firmaların projelerini bu koşula uygun hazırlamaları gerektiğine yönelik madde koyduk. Firmalar, teklif verirken tek veya çift katlı olarak projelendirip getirecekler. Tamamen projeyi yapıp hazırlayacak firmanın karar vereceği husustur. En az kaynakla, en fazla hizmeti üretmek için karayolu ile demiryolunu aynı köprüde buluşturuyoruz'' diye konuştu. -KÖPRÜDEN YHT GEÇECEK- Kuzey Marmara Otoyolu Projesinde yer alan İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprüde, 2x4 karayolu ile 2x1 demiryolu bulunacak. Demiryolundan Yüksek Hızlı Tren (YHT) geçecek. Ankara-İstanbul YHT hattı, Sapanca Gölü'nün kuzeyinden İstanbul Sultanbeyli'ye gidecek, burada ikiye ayrılacak hattın bir kolu üçüncü köprüye, bir kolu Marmaray'a bağlanacak. Güzergahı, ''Garipçe ve Poyrazköy'' olarak belirlenen Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin uzunluğu 414 kilometreyi bulacak. YİD ihale sözleşmelerinin YPK onayına sunulmasını ortadan kaldıran maddenin yer aldığı ''Torba Yasa'' yürürlüğe girdiği için projenin ihale sözleşmesi doğrudan Ulaştırma Bakanlığınca onaylanacak. Böylece uzun süre beklenmeden proje için ilk kazma vurulabilecek.