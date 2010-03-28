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Yaşam

3. köprü için protesto

28 Mart 2010 18:48

 T24- İstanbul'a yapılması planlanan 3. köprü bir grup tarafından protesto edildi.
     Sarıyer'deki Hacıosman kavşağında toplanan ''3. Köprü Yerine Yaşam Platformu'' üyeleri, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak bir süre yürüdü. Ardından Parkorman'a kadar yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda insan zinciri oluşturan grup üyeleri, zaman zaman trafiği aksattı.
     Grup adına İstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğü önünde basın açıklaması okuyan Kader Cihan, İstanbul'u ve İstanbulluları yok sayarak, orman ve su havzalarının yağmalanmaya çalışıldığını öne sürdü.
     3. köprünün doğaya, insanca yaşama ve İstanbul kentine karşı işlenecek bir cinayet olduğunu savunan Cihan, 3. köprüyle sadece ormanlara değil, yoksulların evlerine ve yaşam alanlarına da saldırıldığını ileri sürdü. 3. köprünün kentin ulaşım sorununu çözemeyeceğini de savunan Cihan, köprünün İstanbul için bir ihtiyaç olmadığını kaydetti.
     Açıklamanın ardından grup, olaysız şekilde dağıldı.

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