Kuzey Ormanları’nda 3. Gün: Çekmeköy Ali’yi, Alper’i ve İstanbulluları bekliyor!

Kuzey Ormanları Savunması tarafından 6 Ekim Pazar günü Çekmeköy Doğa Park’ta yapılacak yürüyüş ve basın açıklaması öncesinde, Savunma’nın iki üyesi Ali Yıldırım ve Alper Atmaca, İstanbul’un son ormanları, su havzaları ve tarım alanlarının maruz kaldığı tehlikeye dikkat çekmek için başlattıkları 100 km yürüyüşün 3. gününde Poyrazköy-Riva’dan Çekmeköy-Hüseyinli Köyü’ne kadar yürüyecekler.

Kuzey Ormanları Savunması’dan Ali Yıldırım ve Alper Atmaca, 3. köprü ve yol yapımı çalışmalarında yüz binlerce ağacın kesilmesiyle ciddi yara alan kuzey ormanları için kesim güzergâhı üzerinde 3 Ekim Çarşamba günü başlattıkları 100 km yürüyüşte bugün Poyrazköy/Riva ile Çekmeköy-Hüseyinli köyü arasındaki etabı tamamlayacaklar. Yürüyüş Kuzey Ormanlarına yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturan 3. Havalimanı için seçilen Tayakadın-Odayeri mevkiinde başlamıştı.

Yürüyüşlerinin ilk gecesinde Göktürk yakınlarında mola veren yürüyüşçüler, dün saat 17.00 sularında, daha önce planlandığı gibi Garipçe köyüne ulaştılar. Ancak burada dalgalar boğazdan balıkçı teknesiyle geçişe izin vermedi. “Garipçe’de dalgalar geçit vermiyor, Mahmut kaptan çıkamayız diyor bu havada.”

Mahmut kaptanın ve Kuzey Ormanları Savunması üyelerinin uyarılarını dikkate alan yürüyüşçüler takanın denize açılamaması nedeniyle karşıya araçla geçmek zorunda kaldılar. Cuma akşamı, yürüyüşçüler erzak ikmalinin ardından saat 21.00 sularında, yağmurlu, çamurlu ve karanlık bir saatte Poyrazköy’de ormana dalarak, gece yürüyüşüne başladılar. Ali ve Alper’in gece yürüyüşüne başlaması öncesinde grubun yanına gelen Adanalı Yörük şantiye görevlisi yolu tarif ettikten sonra “çok ağaç kestiler, yazık oldu buralara” diyerek orman katliamı karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yürüyüşçüler Poyrazköy’deki gece yürüyüşünün ardından gece geç saatlerde Kaynarca köyü yakınlarında ikinci kamplarını kurdular. Sabah kalktıklarında ise Kaynarca Köyü yakınlarında kuzey ormanlarının katliama karşı direnişine bir kez daha tanık oldular: Kesimden sonra kendi haline bırakılan alan, tamamen yeşermişti.

Sabah yürüyüşlerine devam eden yürüyüşçüler, öğleye doğru, Kuzey Ormanları Savunması’nın 6 Ekim eylemine ev sahipliği yapan Çekmeköy Halk Meclisi üyeleri ile buluşarak Değirmendere’de Riva Deresi kenarında yemek yiyip günlük iaşelerini aldılar, taşıdıkları yükü gram hesabıyla asgari ağırlıkta tutmaya çalıştılar. Çekmeköy Halk Meclisi üyelerinin yürüyüşçülerle ilgili gözlemleri: “Çok iyi ve neşeliler”.

Yürüyüş kesim güzergahı üzerinden “bulutların altında” devam ederken, karşılarına çıkan viyadük inşaatı nedeniyle güzergahtan ayrılmak zorunda kalan Ali ve Alper, akşam üstüne yakın saatlerde, Kuzey Ormanları Savunması Riva kampı sonunda basın açıklaması yapılan Öğümce Köyü civarındaki kesim alanına ulaştılar. Akşam saatlerinde tepelik bir alanda yürüyüşün zorlu bir etabını tamamlayan yürüyüşçüler, inşaatı henüz tamamlanmamış olan İshaklı tünelinin etrafını dolaşmak zorunda kaldılar. İshaklı taş ocağı civarında çok parçalı bir kesim alanıyla karşılaşan yürüyüşçüler, son kesim alanından sonraki orman girişini bulmak için yoğun çaba göstermek zorunda kaldılar. “Gece uzun olacak gibi”. Ali ve Alper, Kuzey Ormanlarındaki son uzun geceyi Çekmeköy yakınlarındaki Hüseyinli Köyü’nde kuracakları kampta geçirecekler.

Kuzey Ormanları Savunması yürüyüşçüleri 100 km’lik güzergâhın son etabını tamamlamaya çalışırken, 6 Ekim eyleminin yapılacağı Çekmeköy’de Kuzey Ormanları Savunması ve Çekmeköy Halk Meclisi üyeleri eylem öncesi son çalışmaları yapmayı sürdürdüler. Eylemi mahalledeki bir inşaata astığı dev bir pankartla duyuran Çekmeköy Halk Meclisi, bugün de semt pazarları ve sokaklarında el ilanı dağıtarak halkı eyleme çağırdı.

Kuzey Ormanları Savunması, 6 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Çekmeköy Doğa Parkı Batı Çıkışı’nda Ali, Alper ve İstanbullularla buluşarak ormanda bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Çekmeköy, Ali’yi, Alper’i ve İstanbulluları bekliyor.

Kuzey Ormanları Savunması