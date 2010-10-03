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Çevre

3. köprü için çevreciler Boğaz'da mum yaktı

İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprü nedeniyle, 20'den fazla sivil toplum kuruluşu, boğazın 22 noktasında mum yakarak eylem düzenledi.

03 Ekim 2010 03:00

T24 - İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprü nedeniyle, çevrenin olumsuz etkileneceğini söyleyen 20'den fazla sivil toplum kuruluşu, dün akşam boğazın 22 noktasında mum yakarak eylem düzenledi. 2 milyonun üzerinde ağacın kesileceği ileri sürülen eyleme, bazı sanatçılar da destek verdi.


Binlerce kişi, Yeşiller Partisi'nin İstanbul Boğazı'na yeni köprüyü protesto için başlattığı "2 Milyon İstanbullu" kampanyası kapsamında, İstanbul Boğazı'nın 22 ayrı noktasında toplandı.


Karaköy, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy meydanlarında mumlar yakan ve pankartlar açan gruplara, Greenpeace üyeleri de  zodyak botlarla destek verdi.


Eylemciler, deniz ulaşımı ve toplu taşıma önem verilmesini istedi.


Kadıköy'de de Haldun Taner sahnesi önünde toplanan grup üyeleri ise,  "Üçüncü köprü çare değil, 2 milyon ağaç yok olmasın" pankartları açarak gösteri düzenledi.


Eylemde, "Son Irmak Doğa Orkestrası" klasik müzik konseri sundu.


İstanbul'un 22 farklı noktasında yapılan protesto eylemlerine, Greenpeace, Doğa Derneği, Barışa Pedal, Boğaziçi Bilgi Topluluğu, Küresel Eylem Grubu, CHP Şişli Gençlik Kolları ve Beşiktaş Çarşı Grubu gibi sivil toplum örgütleri destek verdi.

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