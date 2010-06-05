3. köprü için 1.6 milyon ağaç kesilecek

T24 - Yeşiller Partisi, 'İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün yazısına göre' üçüncü köprü için İstanbul'da en az 1.6 milyon ağacın kesileceğini iddia etti. Köprü için düşünülen güzergâhın yakınında, 1997'den beri süren yol yapımı için bugüne kadar 900 bine yakın ağaç kesildi bile.

Beykoz Poyrazköy ile Sarıyer Garipçe arasında yapılması planlanan Üçüncü Köprü için 1.6 milyon ağacın kesileceği iddia edildi. Yeşiller Partisi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunmak üzere hazırladığı çalışmada hangi bölgelerde ne kadar ağacın kesildiği ve kesileceği tek tek açıklanıyor.

Yeşiller Partisi’nin dayandığı belgeye göre üçüncü köprünün ormanlık arazideki ana parçası 19.6 kilometre, tali yolları ise 17.86 kilometre. Yol için 110 metre genişliğinde bir alan açılacak. Bu uğurda 1 milyon 610 bin 372 ağaç kesilecek.

İstanbul sınırları içinde yer alan bu ormanların hangi orman işletme şefliğinde ne kadar ormanlık alanın ve ağaç sayısının yok olacağı da tek tek açıklanıyor. Örneğin, Gaziosmanpaşa İşletme Şefliği’ne bağlı 21 ayrı nokta için farklı rakamlar belirtiliyor.

Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği için 22 ayrı bilgi yer alıyor. Bunlardan da en büyük orman alanı 1 milyon 232 bin 142 metrekare, ağaç sayısı da 146 bin 9 olarak açıklanıyor. Beykoz Orman İşletme Şefliği içinde yer alan noktaların ikisinde ise 600 bin metrekareden fazla alanda 70 binden fazla ağacın yok olacağı da yer alan bilgiler arasında. Yeşiller Partisi, bir yıldır ‘Üçüncü köprü çözüm değil kampanyası’nı yürütüyor. Kampanyanın koordinatörü Serkan Köybaşı, kararlı:

“Trafik için yapılıyorsa, trafiğe çözüm olmayacağını uzmanlar söylüyor. Başka birileri için yapılıyorsa neden İstanbullulara sorulmuyor? 1. ve 2. köprü trafiğinin yükü için azaltılacaksa neden Marmaray beklenmiyor? Marmaray’ın fizibilite raporunda ‘Marmaray’dan sonra üçüncü köprüye gerek olmayacağı’ yazılı. Üçüncü köprüyle yanındaki köyler birden bire şehre dönüşecek. İkinci bir İstanbul yaratılacak. Karayolu bağımlılığı daha da artacak. Elimize geçen ilk resmi belgeyle Yeşiller olarak yargıya gideceğiz.”

Yeşiller Partisi’nden alınan bilgiye göre İstanbul ormanlarında yol uğruna katliam zaten sürüyor. Hasdal-Tayakadın-Yassıören Yolu orman içinden geçiyor. Yolun uzunluğu 43 kilometre, genişliği ise 110 metre. Orman içinden kesilen ağaç sayısı 896 bin 780. Kesim işlemleri Eyüp, Gaziosmanpaşa, Durusu orman şefliklerine bağlı bölgelerde yapıldı.

Yolun Hasdal-Tayakadın bölümünde inşaat 1997’de başlamış ve bitirilmişti. Halen bu bölümde trafik açık. Tayakadın-Yassıören bölümünün yıl sonunda açılması hedefleniyor.



Sarıyer’de köprü paneli

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise ekibiyle mahalleleri gezip köprü ile ilgili nabız tuttu. Sarıyerli köylüler, planlanan köprünün kendileri için de önemli sıkıntılar doğuracağını belirtti. Sarıyer Belediyesi bugün de, ‘İstanbul mu, 3. Köprü mü?’ başlıklı bir panel gerçekleştirecek. Panel İTÜ Ayazağa Kampüsü-Kültür ve Sanat Birliği Oditoryumu’nda saat 14.30’da başlayacak.