3. Koprü çözüm değil sorun olacak

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros Gönençgil, İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprünün, trafik sorununa kalıcı çözümler getirmekten çok rant ve çevresel problemler getireceğine dikkat çekti. Gönençgil, 3. Köprüden vazgeçilerek, deniz yolu alternatiflerinin geliştirilmesi ve toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasını istedi.



TÜRÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Gönençgil yaptığı açıklamada, İstanbul'un trafik problemi için çözüm olarak önerilen 3. köprünün, Boğazın kuzeyinde son doğal alanlar içinde olmasının, çevresel kayıpları artıracağını ve susuzluk sorununu da çözümsüz hale getireceğini belirtti. İstanbul'un su toplama havzalarının, 3. köprü ve bağlantı yollarının tehdidi altına gireceğine ve kullanılamaz duruma geleceğine dikkat çeken Gönençgil, şunları kaydetti:



"Melen gibi projelerle başkalarının hakkı olan suyun İstanbul'a getirilmesinin de çözüm olmadığını anladığımız şu günlerde İstanbul'un trafik sorununa kalıcı çözümler getirmekten çok rant ve çevresel problemler getirecek 3. köprüden vazgeçilmesi en doğru yoldur. Bunun yerine deniz yolu alternatiflerinin geliştirilmesi ve toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması ve en önemlisi ulaşımda da kentli bilincinin geliştirilmesi gereklidir."