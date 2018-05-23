3 kızın öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta 3 genç kızın hayatını kaybettiği kazanda, otomobil sürücüsü Serkan Tecirli, tedavisin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cumartesi günü Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk Mevkiinde meydana gelen kazada, Serkan Tecirli yönetimindeki 46 N 2413 plakalı otomobil, önünde giden Bülent Çıtacı\'nın kullandığı 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Nesibe Tepe (19), Seda Özbulutlu (16) ve Melisa Gül (18) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tanırlı (20) ise yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Serkan Tecirli, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tecirli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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