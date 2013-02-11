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Dünya

3 kişiyi öldüren eski polis memurunu bulana 1 milyon dolar

Christopher Jordan Dorner'ın seri cinayetlere ve tüm polisleri tehdit eden bir manifesto yayınlamasıyla başladı

11 Şubat 2013 12:18

ABD'nin California eyaletinde güvenlik güçlerinin eski polis memuru Christopher Jordan Dorner için başlattığı av sürüyor. Biri polis 3 kişiyi öldüren Dorner için 1 milyon dolar ödül konuldu.
 
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşanan olaylar, eski polis memuru olan Christopher Jordan Dorner'ın seri cinayetlere ve tüm polisleri tehdit eden bir manifesto yayınlamasıyla başladı.

Eski Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) memuru ve eski asker olan 33 yaşındaki Dorner, 2008'de işinden kovulmasına neden olan kişileri öldüreceğini açıkladı. Hedefindeki 13 kişinin ismini açıklayan Dorner, söz konusu kişilerin ailelerini de öldüreceğini ilan etti.

Polis, potansiyel 40 hedefin çevresindeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Dorner, Facebook sayfasından yayınladığı ve CNN televizyonu editörü Anderson Cooper'a gönderdiği 20 sayfalık manifestosunda 2008'de bir meslektaşını dövdüğü iftirası nedeniyle işini kaybettiğini ve gerçek ortaya çıkana kadar herkesten intikam alacağını söyledi.

Dorner, önce 28 yaşındaki Monica Quan ile 27 yaşındaki nişanlısı Keith Lawrence’i öldürdü. Polis, Quan'ın babası Randal Quan'ın seri katil Dorner'ın davasına baktığını tespit etti. Araştırma sonunda Randal Quan'ın Dorner'ın işten kovulmasını engelleyemediği ortaya çıktı.

Dorner daha sonra, manifestosunda ismi geçenlerden birinin önünde bekleyen LAPD mensupu 3 polisi vurdu. Bir polisi öldüren, birini ağır ve diğerini orta derecede yaralayan Dorner, çatışma sonrası yine kayıplara karıştı. Polisler son olarak, Dorner'ın kaçtığı kamyonete benzeyen bir aracı takibe aldı. Daha sonra polisler içinde Dorner'ın olduğunu düşündükleri için araca ateş açtı. Yapılan açıklamada yaralanan iki kişinin Dorner ile hiçbir bağlantısının olmadığı ve vurulmalarının kaza olduğu kaydedildi.

Dorner'ın sahip olduğu kamyonet ilerleyen saatlerde Los Angelas'ın kuzeydoğusundaki Big Bear Gölü yakınlarında yakılmış halde bulundu.

Polis, eski bir keskin nişancı olan, yakın dövüş sanatlarını bilen ve yanında ağır silahları bulunan Dorner'ın Meksika'ya kaçmaya çalıştığını düşünüyor. Ancak bunda başarısız olunca soluğu karla kaplı dağlarda alma ihtimali ağırlık kazandı. Şimdiye kadar 400 evin didik didik arandığı kaydedildi.

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