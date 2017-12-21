3 kişiyi öldürdü; 'Cinayet işleme gibi bir niyetim yoktu' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da boşandığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle ateş ederek öldüren Erdal Atlı\'nın yargılanmasına başlandı. Hakkında 3\'er kez \'ömür boyu hapis\' cezası istenen Atlı, savunmasında \'\'Olay günü cinayet işleme gibi bir niyetim yoktu. Bir anlık dengemi kaybederek cinayetleri işledim\" dedi.

Olay, geçen 17 Mayıs günü merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi\'nde meydana geldi. Şoför Erdal Atlı (40), boşandığı eşi Yasemin Yıldız\'ın (41) ailesiyle birlikte oturduğu eve gitti. Atlı, kapıyı açan Yasemin Yıldız\'ı, daha sonra eski kayınpederi Behram Yıldız (72) ve kayınvalidesi Fatma Yıldız\'ı (60), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Kızı S.A.\'yı (17) okuldan aldıktan sonra da İzmir\'e kaçan Atlı, polis tarafından yakalandı. Erdal Atlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Atlı\'nın, 3 kişiyi öldürdüğü için 3\'er kez \'ömür boyu hapis\' cezası istemiyle yargılanması istendi. İddianame kabul edilip, 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmaya başlandı.

\'EŞYALARI SATIP İZMİR\'E GİTMEYE KARAR VERDİM\'

Savunmasında tüfeği şoför olduğu için güvenlik amacıyla olaydan 2.5 ay önce Mersin\'den aldığını belirten Atlı, eşinin 2016 yılı nisan ayında evi terk ettiğini, boşandıktan sonra da çocukların velayetini kendi rızasıyla, annelerine verdiğini söyledi. Eski eşinin, oğlu Y.E.\'yi sokağa attığını ileri süren Atlı, ifadesinde, şöyle dedi:

\"2 Şubat günü oğlum Y.E., beni telefonla arayarak annesinin kendisini sokağa attığını söyledi. Hemen karakola gittim. O tarihten olay tarihine kadar oğlum Y.E. ile birlikte kaldık. 15 Mayıs günü sabah kalktığımda oğlum bana bir not bırakmıştı. Notta, \'Baba ben düşündüm. Senin bana ihtiyacın yok. Annemin bana ihtiyacı var. Annemle yaşamaya karar aldım. Beni affet. Sana yanlış yapmak istemem\' yazıyordu. Bunun üzerime oğlumu aradım ancak cevap vermedi. Daha sonra oğlum beni aradı ve annesinin yanında olduğunu söyledi. Ben oğlumla konuşmak istediğimi söyledim. Oğlum eve geldi. Oğluma \'Evden niye gittin?\' dedim. Oğlum, \'Ben annemde kalacağım, istediğimiz zaman gelip seninle de kalırım\' dedi. Oğlumun yanımdan ayrılmasının sonra moralim çok bozuldu. Eşyaları satıp İzmir\'deki ailemin yanına gitmeye karar verdim.\"

\'CİNAYET İŞLEME GİBİ BİR NİYETİM YOKTU\'

Olay günü kendine yetecek kadar kıyafet ve tüfeğini yanına aldığını belirten Atlı, çocuklarıyla vedalaşıp İzmir\'e, ailesinin yanına gitmeyi planladığını belirtti. İlk olarak oğlunu okulda ziyaret ettiğini belirten Atlı, ifadesinde, şunları söyledi:

\"Oğluma, \'Niye benim yanımdan gittin? Sebep neydi?\' dedim. Bana \'Ben annemle kalacağım\' dedi. Dengemi kaybetmişim. Eşimin yaşadığı kayınpederimin evine gittim. Kapıyı çaldım. Kapıyı Yasemin açtı. Yasemin çığlık attı ve yanımda getirdiğim tüfekle 1 el ateş ettim. Kapının arkasına yığılıp kaldım. Daha sonra kayınvalidem Fatma yatak odasından çığlık atarak geldi. Ona da 1 el ateş ettim. Salonda oturan kayınpederimde gelince 1 el de ona ateş ettim. Yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etmedim. Hemen dışarı çıkarak kızımın okuluna gittim. Kızımı sınıftan aldım ve ailemin yaşadığı İzmir\'e doğru hareket ettim.\'\'

\'ANNENİ, NİNENİ, DEDENİ ÜÇÜNÜ DE VURDUM\' MESAJI

İzmir\'e gitmek için yola çıktıktan sonra oğlunu iki kez aradığını belirten Atlı, \'\'Telefonlarımı açmadı. Bunun üzerine oğluma, \'Anneni, nineni, dedeni üçünü de vurdum. Öldüler, ölmediler bilmiyorum. Koş belki yetişirsin\' diye mesaj attım\'\' dedi.

Pişman olduğunu ifade eden Atlı, \'\'Bu olayı daha önceden kesinlikle planlamadım. Olay sabahı bile, cinayet işlemek gibi bir niyetim yoktu. Çocuklarımı okuldan gördükten sonra bir anda dengemi kaybettim. Eşimin yaşadığı eve giderek cinayetleri işledim\" diye konuştu. Dava, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.



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