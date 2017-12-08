T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 kişiyi iple bağlayıp, tabancayla öldürmüşler

Eyüp KELEBEK/ÇİFTELER (Eskişehir), (DHA) - BALIKESİR'in Susurluk ilçesinden Eskişehir'in Çifteler ilçesine hayvan satın almaya gelen Efrahim Yıldız (43), Sedat Çam (43) ve Seçkin Kantir'in (42) bir çiftlik evinde borç- alacak yüzünden elleri iple bağlanıp

08 Aralık 2017 15:41

Eyüp KELEBEK/ÇİFTELER (Eskişehir), (DHA) - BALIKESİR\'in Susurluk ilçesinden Eskişehir\'in Çifteler ilçesine hayvan satın almaya gelen Efrahim Yıldız (43), Sedat Çam (43) ve Seçkin Kantir\'in (42) bir çiftlik evinde borç- alacak yüzünden elleri iple bağlanıp, dövüldükten sonra Serdar Sarıtepe (30) ve Mustafa Bülbül (28) tarafından tabancayla vurulup öldürüldükleri iddia edildi. Şüphelilerden Sarıtepe İstanbul\'da, Bülbül de Denizli\'de yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Eskişehir\'in Çifteler ilçesi, Erbap Mahallesi, Afetevleri\'nin arkasında bulunan Serdar Sarıtepe\'ye ait çiftlik evinde meydana geldi. Serdar Sarıtepe, iddiaya göre, daha önce hayvan alım- satımdan kendisine 600 bin TL borcu olan ve Balıkesir\'in Susurluk ilçesinde oturan Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir\'i hayvan satma bahanesiyle Çifteler\'e yeniden davet etti. Serdar Sarıtepe ile arkadaşı Mustafa Bülbül, çiftlik evine gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir ile borç- alacak yüzünden tartıştı. Sarıtepe ve Bülbül, daha sonra ellerini iple bağladığı 3 kişiye tabancayla ateş ederek, öldürdü.
Olay yerinden kaçan Serdar Sarıtepe, polis ekipleri tarafından İstanbul\'da, Mustafa Bülbül ise Denizli\'de yakalandı. Ekipler, olaya karışan çiftlik çalışanları Mesut Köksal (34), Gökhan Çelik (30), Erman Çaldemir (32), Hakan Atay (28) ve Ercan Akdemir\'i (27) de gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEKÇİFTELER Eskişehir DHABALIKESİR SusurlukEskişehirEfrahim YıldızSedatSeçkin KantirSerdar SarıtepeMustafa BülbülSarıtepeDenizliOlayErbap Mahallesi AfetevleriTLBalıkesir SusurlukEfrahim Yıldız Sedat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24