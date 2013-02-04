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Yaşam

3 kişiye çarpıp gecekonduya girdi

Ankara Mamak'ta bir minibüs önce yayalara çarptı, sonra bir gecekonduya girdi

04 Şubat 2013 11:13

Ankara'da bir minibüs aynı aileden 3 kişiye çarptıktan sonra gecekonduya girdi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 2 kişi yaralandı.
 
Ankara Mamak'ta bir minibüs önce yayalara çarptı, sonra bir gecekonduya girdi.

Kaza dün gece Kazım Orbay Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir minibüs önce kaldırımda yürüyen aynı aileden 3 kişiye çarptı. Minibüs hızını alamayarak çarptığı yayalarla birlikte bir gecekonduya girdi.

Minibüsün altında kalan Hatice İbikli hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan 2 yaşındaki Hatice Nur İbikli ve Muradiye İbikli hastaneye kaldırıldı. Minibüs şöförü Yasin Tezcan gözaltına alındı.

Gecekonduda yaşayanların kaza sırasında evde olmadığı öğrenildi.

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